25 шілдеге арналған валюта бағамы жарияланды

Kurs.kz мәліметінше, доллардың сату бағасы 477 теңгеге дейін жетті.

25 Шілде 2026, 13:19
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
©BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов 25 Шілде 2026, 13:19
25 Шілде 2026, 13:19
28
Фото: ©BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов

25 шілдедегі Kurs.kz мәліметіне сәйкес, Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттерінде доллар, еуро және Ресей рублінің бағамы мынадай болды.

Астанада:

  • АҚШ доллары – сатып алу 470,04 теңге, сату 477,03 теңге;
  • еуро – сатып алу 533,09 теңге, сату 543,08 теңге;
  • Ресей рублі – сатып алу 5,70 теңге, сату 6,11 теңге.

Алматыда:

  • АҚШ доллары – сатып алу 472,49 теңге, сату 475,32 теңге;
  • еуро – сатып алу 538,56 теңге, сату 544,06 теңге;
  • Ресей рублі 5,69–5,84 теңге аралығында саудаланып жатыр.

Шымкентте:

  • АҚШ доллары – сатып алу 472,69 теңге, сату 474,81 теңге;
  • еуро – сатып алу 537,54 теңге, сату 543,42 теңге;
  • Ресей рублі – сатып алу 5,71 теңге, сату 5,78 теңге.

Айта кетейік, Қазақстан Ұлттық банкінің 25 шілдеге белгілеген ресми бағамы бойынша:

  • 1 АҚШ доллары – 476,07 теңге;
  • 1 еуро – 541,86 теңге;
  • 1 Ресей рублі – 6,11 теңге.

Ең оқылған:

Наверх