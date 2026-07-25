25 шілдеге арналған валюта бағамы жарияланды
Kurs.kz мәліметінше, доллардың сату бағасы 477 теңгеге дейін жетті.
25 Шілде 2026, 13:19
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25 Шілде 2026, 13:1925 Шілде 2026, 13:19
28Фото: ©BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов
25 шілдедегі Kurs.kz мәліметіне сәйкес, Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттерінде доллар, еуро және Ресей рублінің бағамы мынадай болды.
Астанада:
- АҚШ доллары – сатып алу 470,04 теңге, сату 477,03 теңге;
- еуро – сатып алу 533,09 теңге, сату 543,08 теңге;
- Ресей рублі – сатып алу 5,70 теңге, сату 6,11 теңге.
Алматыда:
- АҚШ доллары – сатып алу 472,49 теңге, сату 475,32 теңге;
- еуро – сатып алу 538,56 теңге, сату 544,06 теңге;
- Ресей рублі 5,69–5,84 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Шымкентте:
- АҚШ доллары – сатып алу 472,69 теңге, сату 474,81 теңге;
- еуро – сатып алу 537,54 теңге, сату 543,42 теңге;
- Ресей рублі – сатып алу 5,71 теңге, сату 5,78 теңге.
Айта кетейік, Қазақстан Ұлттық банкінің 25 шілдеге белгілеген ресми бағамы бойынша:
- 1 АҚШ доллары – 476,07 теңге;
- 1 еуро – 541,86 теңге;
- 1 Ресей рублі – 6,11 теңге.
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