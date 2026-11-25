25 қарашаға валюта бағамы
Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.
25 Қараша 2026, 05:25
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25 Қараша 2026, 05:2525 Қараша 2026, 05:25
60Фото: depositphotos.com
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 25 қарашаға валюта бағамы:
USD / KZT – 458.25 (АҚШ доллары)
EUR / KZT – 501.45 (Еуро)
TRY / KZT – 9.05 (Түрік лирасы)
KGS / KZT – 5.24 (Қырғыз сомы)
AED / KZT – 124.78 (БАӘ дирхамы)
GBP / KZT – 598.93 (Фунт стерлинг)
CNY / KZT – 68.77 (Қытай юані)
RUB / KZT – 5.59 (Ресей рублі)
UAH / KZT – 10.10 (Украин гривнаcы)
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