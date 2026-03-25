25 наурызға арналған валюта бағамы
Мегаполистерде шетел валютасы қаншаға саудаланып жатыр?
Бүгiн 2026, 09:51
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 09:51Бүгiн 2026, 09:51
Фото: ©BAQ.KZ/Артем Чурсинов
Елдің ірі қалалары – Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттерінде доллар, еуро мен рубль қандай бағаммен сатып алынып, сатылып жатыр, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Kurs.kz деректеріне сәйкес, қазіргі уақытта Астанадағы айырбастау пункттеріндегі орташа бағам мынадай:
- доллар: сатып алу – 479,94 теңге, сату – 486,83 теңге;
- еуро: сатып алу – 552,06 теңге, сату – 561,93 теңге;
- рубль: сатып алу – 5,91 теңге, сату – 6,31 теңге.
Алматыдағы айырбастау пункттерінде:
- доллар: сатып алу – 482,96 теңге, сату – 485,79 теңге;
- еуро: сатып алу – 555,08 теңге, сату – 560,55 теңге;
- рубль 5,87 – 6,09 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Шымкентте:
- доллар: сатып алу – 482,90 теңге, сату – 484,98 теңге;
- еуро: сатып алу – 554,96 теңге, сату – 560,88 теңге;
- рубль: сатып алу – 5,91 теңге, сату – 6,02 теңге.
Ал демалыс күндеріне арналған валюталардың ресми бағамы мынадай:
- 1 доллар – 482,33 теңге,
- 1 еуро – 557,57 теңге,
- 1 рубль – 5,74 теңге.
