25 наурызға арналған валюта бағамы

Мегаполистерде шетел валютасы қаншаға саудаланып жатыр?

Бүгiн 2026, 09:51
©BAQ.KZ/Артем Чурсинов
Фото: ©BAQ.KZ/Артем Чурсинов

Елдің ірі қалалары – Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттерінде доллар, еуро мен рубль қандай бағаммен сатып алынып, сатылып жатыр, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Kurs.kz деректеріне сәйкес, қазіргі уақытта Астанадағы айырбастау пункттеріндегі орташа бағам мынадай:

  • доллар: сатып алу – 479,94 теңге, сату – 486,83 теңге;
  • еуро: сатып алу – 552,06 теңге, сату – 561,93 теңге;
  • рубль: сатып алу – 5,91 теңге, сату – 6,31 теңге.

Алматыдағы айырбастау пункттерінде:

  • доллар: сатып алу – 482,96 теңге, сату – 485,79 теңге;
  • еуро: сатып алу – 555,08 теңге, сату – 560,55 теңге;
  • рубль 5,87 – 6,09 теңге аралығында саудаланып жатыр.

Шымкентте:

  • доллар: сатып алу – 482,90 теңге, сату – 484,98 теңге;
  • еуро: сатып алу – 554,96 теңге, сату – 560,88 теңге;
  • рубль: сатып алу – 5,91 теңге, сату – 6,02 теңге.

Ал демалыс күндеріне арналған валюталардың ресми бағамы мынадай:

  • 1 доллар – 482,33 теңге,
  • 1 еуро – 557,57 теңге,
  • 1 рубль – 5,74 теңге.

