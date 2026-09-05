«25 алтын медаль»: Қазақстан құрамасы Көшпенділер ойындарында көш бастап тұр
ҚР Туризм және спорт министрлігі баспасөз қызметінің хабарлауынша, бүгінгі таңда Қазақстан құрамасы еншісінде 25 алтын, 13 күміс және 17 қола медаль бар.
Екінші орында Қырғызстан құрамасы келеді. Қырғыз спортшыларының қоржынында 58 медаль бар: 23 алтын, 24 күміс және 11 қола.
Қазіргі уақытта Қазақстан өкілдері Ойындар бағдарламасына енгізілген 42 спорт түрінің 31-і бойынша жарыстарға қатысып үлгерді. Қазақстандық спортшылар аударыспақ, қазақ күресі, алыш, армрестлинг, самбо, арқан тарту, дәстүрлі садақ ату, ат жарыстары, құсбегілік және басқа да спорт түрлерінен жүлдеге ие болды. Жарыстар әлі де жалғасып жатқандықтан, командалардың медаль есебіндегі орындары өзгеруі мүмкін. Қазақстан спортшылары әлі де 11 спорт түрі бойынша сынға түседі.VI Дүниежүзілік көшпенділер ойындарына әлемнің 113 елінен шамамен 3 мың спортшы қатысып жатыр, – делінген хабарламада.
Бұған дейін Қазақстан құрамасы жарыстың үшінші күнінде 12 алтын, 7 күміс, 5 қола медаль жеңіп алғаны хабарланды.
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