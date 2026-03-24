24 наурызға арналған валюта бағамы жарияланды
Мегаполистерде шетел валютасы қаншадан саудаланып жатыр?
Бүгiн 2026, 11:48
Бүгiн 2026, 11:48Бүгiн 2026, 11:48
Елдің ірі қалалары – Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттерінде доллар, еуро мен рубль қандай бағаммен сатып алынып, сатылып жатқаны белгілі болды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Kurs.kz деректеріне сәйкес, қазіргі уақытта Астананың айырбастау орындарындағы орташа бағам мынадай:
- доллар: сатып алу – 479,03 теңге, сату – 485,89 теңге;
- еуро: сатып алу – 552,00 теңге, сату – 562,00 теңге;
- рубль: сатып алу – 5,82 теңге, сату – 6,22 теңге.
Алматыдағы айырбастау пункттерінде:
- доллар: сатып алу – 481,05 теңге, сату – 483,37 теңге;
- еуро: сатып алу – 554,73 теңге, сату – 560,46 теңге;
- рубль 5,83–6,04 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Шымкентте:
- доллар: сатып алу – 482,36 теңге, сату – 484,44 теңге;
- еуро: сатып алу – 554,52 теңге, сату – 560,56 теңге;
- рубль: сатып алу – 5,88 теңге, сату – 5,99 теңге.
Ал демалыс күндеріне арналған ресми валюта бағамы мынадай:
- 1 доллар – 482,33 теңге,
- 1 еуро – 557,57 теңге,
- 1 рубль – 5,74 теңге.
