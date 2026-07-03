24 мыңнан астам қазақстандыққа спорт қызметін тегін алуға мүмкіндік берілді
Прокуратура араласқаннан кейін мыңдаған тұрғынның құқығы қалпына келтірілді. Енді кімдер тегін, ал кімдер 50% жеңілдікпен пайдалана алады?
Степногорск қаласында прокуратураның қадағалау шараларымен тұрғындардың дене шынықтыру-сауықтыру қызметтерін алу құқықтары қорғалды.
Қала прокуратурасы қадағалау қызметі аясында халыққа дене шынықтыру-сауықтыру қызметтерінің қолжетімділігі мәселесі бойынша талдау жүргізді.
Талдау барысында жергілікті атқарушы орган тарапынан спорт объектілеріне тегін және жеңілдетілген негізде баруға құқығы бар азаматтар санаттарының тізбесі, сондай-ақ берілетін жеңілдіктердің мөлшері бекітілмегені анықталды. Бұл азаматтардың заңда көзделген әлеуметтік кепілдіктерді алу құқықтарын шектеген, - деп хабарлады Ақмола облысы прокуратурасы.
Прокурорлық қадағалау шараларының нәтижесінде анықталған бұзушылықтар жойылып, тиісті шешім мәслихат сессиясында бекітілді.
Нәтижесінде 24 мыңнан астам азаматтың дене шынықтыру-сауықтыру қызметтерін тегін және жеңілдетілген негізде алу құқықтары қалпына келтірілді.
Қабылданған шаралардың арқасында дене шынықтыру-сауықтыру қызметтері 7 жасқа дейінгі балаларға, көпбалалы отбасылардан шыққан балаларға, балалар үйлерінің тәрбиеленушілеріне және спорт ардагерлеріне тегін көрсетілетін болды, - делінген облыстық прокуратураның хабарламасында.
Сонымен қатар, мектеп оқушыларына, студенттерге және зейнеткерлерге қызмет құнының 50% мөлшерінде жеңілдік қарастырылған.
Азаматтардың құқықтарын қамтамасыз ету және қорғау прокуратура органдары қызметінің басым бағыттарының бірі болып қала береді.
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