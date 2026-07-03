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  • 24 мыңнан астам қазақстандыққа спорт қызметін тегін алуға мүмкіндік берілді

24 мыңнан астам қазақстандыққа спорт қызметін тегін алуға мүмкіндік берілді

Прокуратура араласқаннан кейін мыңдаған тұрғынның құқығы қалпына келтірілді. Енді кімдер тегін, ал кімдер 50% жеңілдікпен пайдалана алады?

Бүгiн 2026, 16:30
АВТОР
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©BAQ.KZ архиві/Артём Чурсинов Бүгiн 2026, 16:30
Бүгiн 2026, 16:30
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Фото: ©BAQ.KZ архиві/Артём Чурсинов

Степногорск қаласында прокуратураның қадағалау шараларымен тұрғындардың дене шынықтыру-сауықтыру қызметтерін алу құқықтары қорғалды.
 
Қала прокуратурасы қадағалау қызметі аясында халыққа дене шынықтыру-сауықтыру қызметтерінің қолжетімділігі мәселесі бойынша талдау жүргізді.

Талдау барысында жергілікті атқарушы орган тарапынан спорт объектілеріне тегін және жеңілдетілген негізде баруға құқығы бар азаматтар санаттарының тізбесі, сондай-ақ берілетін жеңілдіктердің мөлшері бекітілмегені анықталды. Бұл азаматтардың заңда көзделген әлеуметтік кепілдіктерді алу құқықтарын шектеген, - деп хабарлады Ақмола облысы прокуратурасы.

Прокурорлық қадағалау шараларының нәтижесінде анықталған бұзушылықтар жойылып, тиісті шешім мәслихат сессиясында бекітілді.

Нәтижесінде 24 мыңнан астам азаматтың дене шынықтыру-сауықтыру қызметтерін тегін және жеңілдетілген негізде алу құқықтары қалпына келтірілді.

Қабылданған шаралардың арқасында дене шынықтыру-сауықтыру қызметтері 7 жасқа дейінгі балаларға, көпбалалы отбасылардан шыққан балаларға, балалар үйлерінің тәрбиеленушілеріне және спорт ардагерлеріне тегін көрсетілетін болды, - делінген облыстық прокуратураның хабарламасында.

Сонымен қатар, мектеп оқушыларына, студенттерге және зейнеткерлерге қызмет құнының 50% мөлшерінде жеңілдік қарастырылған.

Азаматтардың құқықтарын қамтамасыз ету және қорғау прокуратура органдары қызметінің басым бағыттарының бірі болып қала береді.

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