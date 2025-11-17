-23°C дейін аяз, қар, боран: Алдағы үш күнге арналған ауа райы болжамы

Қазақстанда жақын күндері ауа райы тұрақсыз болады. Атлантикалық циклон салдарынан қар, жаңбыр, боран мен көктайғақ күтіледі, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Қазақстанда атлантикалық циклон әсерінен жақын күндері ауа райы тұрақсыз болып қала береді. Көптеген аймақта қар, жаңбыр, боран, тұман және көктайғақ күтіледі.
Синоптиктердің мәліметінше, елге жаңа атлантикалық циклон келеді. Соның әсерінен 18–21 қараша аралығында жаңбыр, қар болып, көріну деңгейі нашарлайды.
Солтүстік аймақтарда боран және көктайғақ күтіледі. Бұл жол қозғалысына кедергі келтіруі мүмкін. Тұрақсыз ауа райы республика аумағының басым бөлігінде сақталады. Тек батыс оңтүстік-батыс және 19–20 қарашада елдің шығысында антициклонның әсерінен қысқа уақытқа жауын-шашынсыз кезең болады. Осы күндері ауа райы негізінен тыныш және құрғақ болады, - делінген хабарламада.
Жаңа циклон не әкеледі?
Атлантикалық ауа массасы:
Орталық және солтүстік өңірлерде қар мен жаңбыр;
Солтүстікте боран;
Кейбір жолдарда көктайғақ;
Республика бойынша желдің күшеюі;
Түнгі және таңғы сағаттарда тұман;
Мамандар жүргізушілерге, әсіресе кешкі және түнгі уақытта, көктайғақ пайда болу қаупіне байланысты сақ болуға кеңес береді.
Температура: Күрт өзгерістер жоқ, бірақ шығыста қатты аяз күтіледі
Температуралық фон салыстырмалы түрде тұрақты болады. Дегенмен, елдің шығысында айтарлықтай суық болады:
Түнде – минус 6-дан минус 23 градусқа дейін;
Күндіз – 2–10 градус жылы;
Орталық және солтүстік аймақтарда температура күрт өзгермей, аралас жауын-шашын біртіндеп қарға ұласуы мүмкін.
Синоптиктердің айтуынша, циклонның әсері бірнеше күн сақталады. Одан кейін циклон кеткен соң елдің басым бөлігінде ауа райы уақытша жақсарады, бірақ тұрақты жылылық күтілмейді.
Халыққа саяхаттарды жоспарлағанда ауа райын ескеру, жолда абай болу және ауа райы болжамдарын бақылау ұсынылады.