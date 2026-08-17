23 тамызда Астанада LRT мен автобуспен жүру тегін болады

Бұл шара азаматтардың қала ішінде еркін қатынауын қамтамасыз ету және сайлау учаскелеріне қолжетімділікті арттыру мақсатында ұйымдастырылады.

17 Тамыз 2026, 11:23
АВТОР
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©BAQ.KZ архиві/Артём Чурсинов 17 Тамыз 2026, 11:23
17 Тамыз 2026, 11:23
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Фото: ©BAQ.KZ архиві/Артём Чурсинов

23 тамызда, Қазақстан Республикасы Құрылтайының депутаттарын сайлауы өтетін күні, Астана қаласының қоғамдық көлігінде жол жүру тегін болады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

CTS мәліметінше, тегін жол жүру мына бағыттарда қолжетімді:

- Tarlan Astana жеңіл рельсті көлік жүйесінде;                                                           
- қалалық бағдарларда;
- экспресс-бағдарларда;
- қала маңы бағдарларында.

Бұл шара азаматтардың қала ішінде еркін қатынауын қамтамасыз ету және сайлау учаскелеріне қолжетімділікті арттыру мақсатында ұйымдастырылады.
CTS жолаушылардан сапарларын жоспарлау кезінде осы ақпаратты ескеруді сұрайды.

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