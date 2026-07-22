23 шілдеде 16 өңірде дауылды ескерту жарияланды
Елдің бірқатар өңірінде нөсер жаңбыр, бұршақ, дауыл мен аптап ыстық күтіледі.
23 шілдеде Қазақстанның 16 облысында дауылды ескерту жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ «Қазгидрометке» сілтеме жасап.
Алматы, Жамбыл, Түркістан, Жетісу, Шығыс Қазақстан, Абай, Павлодар, Қарағанды, Ұлытау, Ақмола, Қостанай және Солтүстік Қазақстан облыстарында жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Кей өңірлерде нөсер жаңбыр, бұршақ, дауыл және екпіні 25–28 м/с-қа дейін жететін қатты жел күтіледі.
Алматы облысының таулы аудандарында, сондай-ақ Іле Алатауының Медеу және Бостандық аудандарына қарасты таулы бөліктерінде күндіз қатты жаңбыр жауып, бұршақ түсіп, дауыл соғуы ықтимал. Алматы, Қонаев, Тараз, Шымкент, Өскемен, Семей, Павлодар, Қарағанды, Жезқазған, Көкшетау және Петропавл қалаларында да жаңбыр мен найзағай болжанып отыр.
Маңғыстау, Атырау, Ақтөбе және Батыс Қазақстан облыстарында аптап ыстық сақталады. Күндіз ауа температурасы Маңғыстауда 38–40 градусқа, Атырау облысында 35–39 градусқа, Батыс Қазақстанда 35–38 градусқа, Ақтөбе облысында 35–36 градусқа дейін көтеріледі.
Ұлытау мен Түркістан облыстарының жекелеген аудандарында шаңды дауыл күтіледі.
Ақмола облысында жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Облыстың солтүстігі мен шығысында қатты жаңбыр, күндіз бұршақ пен дауыл күтіледі. Түнде және таңертең облыстың батысы мен солтүстігінде тұман түседі. Солтүстік және солтүстік-шығыстан соғатын желдің екпіні секундына 15–20 метрге дейін жетеді. Облыстың батысында жоғары өрт қаупі сақталады. Көкшетауда таңертең және күндіз жаңбыр жауып, найзағай болады.
Қостанай облысының солтүстігінде, шығысында және оңтүстігінде жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Күндіз бұршақ пен дауыл күтіледі. Түнде және таңертең облыстың батысы мен солтүстігінде тұман болады. Солтүстік-шығыс желінің екпіні 15–20 м/с-қа дейін күшейеді. Облыстың батысында, шығысында және орталығында жоғары, ал оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады.
Солтүстік Қазақстан облысының солтүстігі, шығысы және оңтүстігінде өткінші жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, күндіз бұршақ күтіледі. Түнде және таңертең облыстың батысы мен солтүстігінде тұман түседі. Солтүстік желдің екпіні 15–20 м/с-қа дейін жетеді. Петропавлда да жаңбыр жауып, найзағай болады.
Павлодар облысында жаңбыр, найзағай, кей жерлерде қатты жаңбыр, бұршақ пен дауыл күтіледі. Солтүстік желдің екпіні кей уақытта 23–28 м/с-қа дейін күшейеді. Облыстың оңтүстігі мен орталығында жоғары өрт қаупі сақталады. Павлодар қаласында да нөсер жаңбыр, найзағай, бұршақ және қатты жел болжанып отыр.
Қарағанды облысында жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Солтүстігі мен оңтүстік-шығысында қатты жаңбыр, күндіз бұршақ пен дауыл күтіледі. Облыста жоғары, ал солтүстігі, шығысы және оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады. Қарағанды қаласында күндіз жаңбыр жауып, найзағай болады.
Ұлытау облысының солтүстігі мен шығысында жаңбыр, найзағай, бұршақ және дауыл күтіледі. Оңтүстігі мен орталығында аздаған жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Облыстың оңтүстігінде шаңды дауыл соғады. Шығысында жоғары, ал оңтүстігі мен шығысында төтенше өрт қаупі сақталады. Жезқазғанда күндіз аздаған жаңбыр жауып, найзағай болады.
Маңғыстау облысында күндіз ауа температурасы 38–40 градусқа дейін көтеріледі. Облыстың солтүстігі мен орталығында жоғары, ал солтүстік-шығысында төтенше өрт қаупі сақталады.
Ақтөбе облысының батысы мен оңтүстігінде күндіз 35–36 градусқа дейін ыстық болады. Облыстың батысы мен шығысында жоғары, ал оңтүстік-шығысында төтенше өрт қаупі сақталады.
Жамбыл облысында жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде және таулы аудандарында кей уақытта қатты жаңбыр жауып, күндіз бұршақ пен дауыл күтіледі. Желдің екпіні 25 м/с-қа дейін жетеді. Облыстың басым бөлігінде төтенше, шығысында жоғары өрт қаупі сақталады. Таразда да жаңбыр жауып, найзағай ойнап, күндіз бұршақ пен дауыл болуы мүмкін.
Түркістан облысының батысында, солтүстігінде, таулы және тау бөктеріндегі аудандарында жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Кей жерлерде бұршақ, дауыл және шаңды дауыл күтіледі. Солтүстік-батыстан соғатын желдің екпіні 15–20 м/с болады. Облыста төтенше өрт қаупі сақталады. Шымкентте өткінші жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, дауыл соғып, желдің екпіні 15–20 м/с-қа дейін күшейеді. Түркістан қаласында да қатты жел болжанып отыр.
Атырау облысында күндіз 35–39 градусқа дейін аптап ыстық болады. Облыста жоғары, ал солтүстік-батысында төтенше өрт қаупі сақталады. Атырау қаласында ауа температурасы 36–38 градусқа дейін көтеріледі.
Шығыс Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде, шығысында және таулы аудандарында жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Кей жерлерде қатты жаңбыр, бұршақ пен дауыл күтіледі. Желдің екпіні күндіз 25 м/с-қа дейін күшейеді. Облыстың оңтүстігінде жоғары, ал оңтүстік-шығысы мен орталығында төтенше өрт қаупі сақталады. Өскеменде жаңбыр жауып, найзағай ойнап, күндіз бұршақ пен дауыл болуы мүмкін.
Абай облысының солтүстігінде, оңтүстігінде және орталығында жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Күндіз кей жерлерде қатты жаңбыр, бұршақ пен дауыл күтіледі. Желдің екпіні 23–28 м/с-қа дейін жетеді. Облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде және орталығында төтенше, қалған аумақтарында жоғары өрт қаупі сақталады. Семейде күндіз жаңбыр жауып, найзағай ойнап, бұршақ пен дауыл болады.
Жетісу облысының солтүстігінде, батысында, оңтүстігінде және таулы аудандарында жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Таулы өңірлерде қатты жаңбыр, күндіз бұршақ күтіледі. Шығысында желдің екпіні 23–28 м/с-қа дейін күшейеді. Облыстың солтүстік бөлігінде төтенше өрт қаупі сақталады. Талдықорғанда таңертең және күндіз жаңбыр жауып, найзағай болады.
Батыс Қазақстан облысының батысы мен солтүстігінде күндіз өткінші жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Сонымен қатар күндіз ауа температурасы 35–38 градусқа дейін көтеріліп, қатты ыстық болады. Облыстың батысы мен оңтүстігінде жоғары, ал оңтүстік-батысында төтенше өрт қаупі сақталады. Орал қаласында күндіз 35 градусқа дейін ыстық болады.
Алматы облысының солтүстігінде, оңтүстігінде және таулы аудандарында жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Күндіз облыстың оңтүстігі мен таулы өңірлерінде қатты жаңбыр, бұршақ және дауыл күтіледі. Желдің екпіні кей уақытта 25 м/с-қа дейін жетеді. Облыста жоғары, ал солтүстігі, батысы, оңтүстігі және орталығында төтенше өрт қаупі сақталады. Алматыда өткінші жаңбыр мен найзағай болжанса, Қонаевта да жаңбыр жауып, желдің екпіні 15–20 м/с-қа дейін күшейеді. Іле Алатауының Медеу және Бостандық аудандарына қарасты таулы аймақтарында қатты жаңбыр, бұршақ пен дауыл күтіледі.
Осыған байланысты синоптиктер тұрғындарды ауа райының күрт өзгеруіне байланысты сақ болуға шақырады. Қатты жел мен нөсер кезінде алыс жолға шықпаған жөн. Сондай-ақ өрт қаупі жоғары және төтенше деңгейде сақталған өңірлерде ашық от жақпауға, қауіпсіздік талаптарын қатаң сақтауға кеңес береді.
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