23 сәуірге валюта бағамы
Ұлттық банк валюта бағамына қатысты деректі жариялады.
Бүгiн 2026, 01:25
ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 23 сәуірге валюта бағамы:
USD / KZT — 461.37 (АҚШ доллары)
EUR / KZT — 542.16 (Еуро)
RUB / KZT — 6.14 (Ресей рублі)
CNY / KZT — 67.61 (Қытай юані)
GBP / KZT — 623.77 (Фунт стерлинг)
AED / KZT — 125.61 (БАӘ дирхамы)
KGS / KZT — 5.28 (Қырғыз сомы)
TRY / KZT — 10.27 (Түрік лирасы)
UAH / KZT — 10.52 (Украин гривнаcы)
