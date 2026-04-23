Ұлттық банк валюта бағамына қатысты деректі жариялады.

ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 23 сәуірге валюта бағамы:

USD / KZT — 461.37 (АҚШ доллары)

EUR / KZT — 542.16 (Еуро)

RUB / KZT — 6.14 (Ресей рублі)

CNY / KZT — 67.61 (Қытай юані)

GBP / KZT — 623.77 (Фунт стерлинг)

AED / KZT — 125.61 (БАӘ дирхамы)

KGS / KZT — 5.28 (Қырғыз сомы)

TRY / KZT — 10.27 (Түрік лирасы)

UAH / KZT — 10.52 (Украин гривнаcы)

