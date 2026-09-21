22 қыркүйекте бірнеше өңірде дауылды ескерту жарияланды
Түркістан облысында солтүстік-шығыстан жел соғады, күндіз облыстың таулы аудандарында екпіні 15-20 м/с. Төтенше өрт қаупі сақталады. Шымкент және Түркістан қалаларында төтенше өрт қаупі сақталады.
Ұлытау облысында төтенше өрт қаупі сақталады. Жезқазған қаласында да төтенше өрт қаупі сақталады.
Жетісу облысының таулы аудандарында жаңбыр, күндіз найзағай күтіледі. Солтүстік-батыстан жел соғады, күндіз Алакөл көлдері ауданында екпіні 15-20 м/с. Облыс бойынша төтенше өрт қаупі сақталады. Талдықорған қаласында да төтенше өрт қаупі сақталады.
Түнде Атырау облысының батысында, солтүстігінде жаңбыр, найзағай, күндіз облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде аздаған жаңбыр, найзағай күтіледі. Түнде және таңертең облыстың батысында, солтүстігінде тұман түседі. Облыстың шығысында жоғары өрт қаупі күтіледі, оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады. Атырау қаласында күндіз аздаған жаңбыр, найзағай күтіледі. Төтенше өрт қаупі сақталады.
Түнде және таңертең Қостанай облысының батысында, солтүстігінде тұман күтіледі.
Астана қаласында жоғары өрт қаупі сақталады.
Күндіз Абай облысының батысында, оңтүстік-батысында жаңбыр, найзағай күтіледі. Түнде және таңертең облыстың солтүстігінде, орталығында тұман түседі. Жел солтүстіктен, солтүстік-шығыстан соғады, күндіз облыстың шығысында, орталығында екпіні 15-20 м/с. Облыс бойынша жоғары өрт қаупі сақталады, солтүстік-батысында, оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады. Семей қаласында жоғары өрт қаупі сақталады.
Түнде Шығыс Қазақстан облысының солтүстігінде, шығысында тұман күтіледі. Жел солтүстік-батыстан, солтүстіктен соғады, күндіз облыстың батысында, оңтүстігінде екпіні 15-20 м/с. Облыстың батысында, шығысында, оңтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады, оңтүстік-шығысында төтенше өрт қаупі сақталады.
Маңғыстау облысының батысында, солтүстігінде, орталығында жоғары өрт қаупі, солтүстік-шығысында төтенше өрт қаупі сақталады. Ақтау қаласында жоғары өрт қаупі сақталады.
Түнде және таңертең Ақмола облысының батысында, солтүстігінде тұман күтіледі. Облыстың оңтүстік жартысында жоғары өрт қаупі сақталады, солтүстігінде төтенше өрт қаупі күтіледі. Көкшетау қаласында төтенше өрт қаупі күтіледі.
Алматы облысының оңтүстік-шығысында, таулы аудандарында солтүстіктен, солтүстік-шығыстан жел соғады, кей уақытта екпіні 15-20 м/с-қа жетеді. Облыс бойынша төтенше өрт қаупі, оңтүстігінде, шығысында жоғары өрт қаупі сақталады. Алматы қаласында жоғары өрт қаупі сақталады. Қонаев қаласында төтенше өрт қаупі сақталады. Іле Алатауында (Алматы қаласының Медеу және Бостандық аудандарының таулы аймақтарында) түнде солтүстіктен, солтүстік-шығыстан жел соғады, кей уақытта екпіні 18 м/с-қа жетеді.
Түнде және таңертең Солтүстік Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде тұман күтіледі. Облыстың шығысында жоғары өрт қаупі сақталады, оңтүстігінде жоғары өрт қаупі күтіледі. Петропавл қаласында түнде және таңертең тұман күтіледі.
Ақтөбе облысының батысында, оңтүстігінде, солтүстік-шығысында, орталығында төтенше өрт қаупі сақталады.
Түнде және таңертең Павлодар облысының солтүстігінде, шығысында, орталығында тұман күтіледі. Облыста жоғары өрт қаупі сақталады, солтүстігінде төтенше өрт қаупі күтіледі. Павлодар қаласында түнде және таңертең тұман күтіледі.
Жамбыл облысында солтүстік-шығыстан жел соғады, облыстың таулы аудандарында екпіні 15-20 м/с. Төтенше өрт қаупі сақталады. Тараз қаласында төтенше өрт қаупі сақталады.
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