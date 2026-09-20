21 қыркүйекте бірнеше өңірде тұман, найзағай, жел күтіледі
Бірқатар өңірде желдің екпіні 28 м/с-қа дейін күшейіп, өрт қаупі жоғарылайды.
«Қазгидромет» 21 қыркүйекке Астана, Алматы және Қазақстанның 15 облысы бойынша дауылды ескерту жариялады. Бірқатар өңірде найзағай, қатты жел және тұман күтіледі. Көптеген ауданда өрт қаупінің жоғары немесе төтенше деңгейі сақталады.
Астанада өрт қаупінің жоғары деңгейі сақталады.
Алматыда кей уақытта жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, желдің екпіні 17 м/с-қа дейін жетеді. Өрт қаупінің жоғары деңгейі сақталады. Іле Алатауының тауларында, сондай-ақ Медеу және Бостандық аудандарының таулы аймақтарында күндіз жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Желдің екпіні 17–22 м/с-қа дейін күшейеді.
Алматы облысында түнде солтүстікте, орталықта және оңтүстікте, күндіз оңтүстікте, шығыста және таулы аймақтарда жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Солтүстікте, оңтүстікте және таулы жерлерде жел кей уақытта 17–22 м/с-қа дейін күшейеді. Облыста өрт қаупінің төтенше деңгейі, оңтүстігі мен шығысында жоғары деңгейі сақталады. Қонаевта түнде жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, желдің екпіні 17–22 м/с-қа дейін жетеді. Қалада өрт қаупінің төтенше деңгейі сақталады.
Жетісу облысында түнде оңтүстікте, орталықта және таулы аймақтарда жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Күндіз де облыста жаңбыр мен найзағай күтіледі. Таулы аймақтарда қатты жаңбыр, бұршақ және қатты жел болады. Оңтүстікте, шығыста және таулы жерлерде желдің екпіні 15–20 м/с-қа, кей уақытта 23–28 м/с-қа дейін жетеді. Талдықорғанда кей уақытта жаңбыр жауып, найзағай ойнайды.
Ұлытау облысының оңтүстігінде жел 15 м/с-қа дейін күшейеді. Облыста және Жезқазғанда өрт қаупінің төтенше деңгейі сақталады.
Қарағанды облысының оңтүстігінде жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Түнде және таңертең солтүстікте және шығыста тұман түседі. Облыста өрт қаупінің жоғары деңгейі сақталады, ал батысында, солтүстігінде және шығысында төтенше деңгейде болады. Қарағандыда да өрт қаупінің төтенше деңгейі сақталады.
Жамбыл облысының шығысында және таулы аймақтарында түнде және таңертең жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Оңтүстік-батыста, солтүстік-шығыста және таулы жерлерде желдің екпіні 15–20 м/с-қа дейін жетеді. Облыста және Таразда өрт қаупінің төтенше деңгейі сақталады.
Атырау облысының оңтүстігінде және Атырау қаласында өрт қаупінің төтенше деңгейі сақталады.
Батыс Қазақстан облысының солтүстігі мен шығысында, сондай-ақ Оралда түнде және таңертең тұман түседі.
Ақтөбе облысының солтүстігінде түнде және таңертең тұман болады. Облыстың батысында, оңтүстігінде және орталығында өрт қаупінің төтенше деңгейі сақталады. Ақтөбеде де түнде және таңертең тұман күтіледі.
Маңғыстау облысының батысы мен орталығында жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Батысында өрт қаупінің жоғары деңгейі болжанады, солтүстігі мен орталығында жоғары деңгей сақталады, ал солтүстік-шығысында төтенше деңгей болады. Ақтауда таңертең және күндіз жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Қалада өрт қаупінің жоғары деңгейі болжанады.
Ақмола облысының батысында, солтүстігінде және шығысында түнде және таңертең тұман түседі. Облыстың оңтүстігінде, солтүстігінде, шығысында және орталығында, сондай-ақ Көкшетауда өрт қаупінің жоғары деңгейі сақталады.
Солтүстік Қазақстан облысының солтүстігінде, шығысында және оңтүстігінде түнде және таңертең тұман болады. Облыстың шығысында өрт қаупінің жоғары деңгейі сақталады. Петропавлда да тұман күтіледі.
Қостанай облысының батысы мен солтүстігінде, сондай-ақ Қостанайда түнде және таңертең тұман түседі.
Павлодар облысының солтүстігінде, шығысында және орталығында түнде және таңертең тұман болады. Облыстың барлық аумағында өрт қаупінің жоғары деңгейі сақталады. Павлодарда да тұман күтіледі.
Шығыс Қазақстан облысының солтүстігі мен шығысында түнде және таңертең тұман түседі. Күндіз шығысында және оңтүстігінде жел 15–20 м/с-қа дейін күшейеді. Облыстың батысында, шығысында және оңтүстігінде өрт қаупінің жоғары деңгейі, оңтүстік-шығысында төтенше деңгейі сақталады. Өскеменде түнде және таңертең тұман болады.
Абай облысының солтүстігінде және орталығында түнде және таңертең тұман түседі. Шығысында және оңтүстігінде желдің екпіні 15–20 м/с-қа дейін жетеді. Облыста өрт қаупінің жоғары деңгейі сақталады, солтүстік-батысында және оңтүстігінде төтенше деңгейде болады. Семейде өрт қаупінің жоғары деңгейі сақталады.