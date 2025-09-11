2028 жылға қарай өңірлердің республикалық бюджетке тәуелділігі қысқарады

Әлеуметтік-экономикалық даму болжамына сәйкес, жергілікті бюджеттердің кірістері 2026 жылғы 10,7 трлн теңгеден 2028 жылы 13,3 трлн теңгеге дейін өседі, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Ұлттық экономика вице-министрі Азамат Әмриннің айтуынша, бюджет субвенцияларының көлемі мынадай болады:
• 2026 жылға – 5,1 трлн теңге;
• 2027 жылға – 6,4 трлн теңге;
• 2028 жылға – 6,8 трлн теңге.
Ал бюджеттен алынатын қаражат көлемі:
• 2026 жылға – 0,9 трлн теңге;
• 2027 жылға – 1,1 трлн теңге;
• 2028 жылға – 1,4 трлн теңге.
2028 жылы Павлодар облысы өзін-өзі қамтамасыз ететін болады, ал Маңғыстау облысы қайтадан донор өңірге айналады. Біздің бағалауымызша, жергілікті бюджеттердің республикалық бюджет қаражатына тәуелділігі орта есеппен 50,7%-дан 33%-ға дейін төмендейді, – деді Әмрин.