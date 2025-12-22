2026 жылғы қаңтарда 12 күн демалыс: Қазақстандықтар қалай демалады?

2026 жылғы қаңтар айында қазақстандықтарға 12 демалыс күні беріледі, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
2026 жылғы қаңтар айында 12 демалыс күні болады. Төменде бес күндік және алты күндік жұмыс аптасына арналған Жаңа жыл және Рождество мерекелеріне сәйкес демалыс кестесі берілген.
Мемлекеттік мерекелер – Жаңа жыл мен Рождествода қазақстандықтар жалпы 12 демалыс күнін алады.
Жаңа жыл және Рождествоға арналған демалыс кестесі
Ресми мерекелік күндер: 1 және 2 қаңтар – Жаңа жыл. Бірақ демалыс күндерін ескере отырып, кесте былай болады:
Бес күндік жұмыс аптасына арналған кесте:
- Демалыс күндері (Жаңа жыл): 1, 2, 3 және 4 қаңтар (бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі).
- Жұмыс күндері: 5 және 6 қаңтар (дүйсенбі, сейсенбі).
- Демалыс (Рождество): 7 қаңтар (сәрсенбі).
- Содан кейін – стандартты жұмыс кестесі.
Мұнда барлығы: 12 демалыс күні және 19 жұмыс күні.
Алты күндік жұмыс аптасына арналған кесте:
- Демалыс күндері (Жаңа жыл): 1 және 2 қаңтар (бейсенбі, жұма).
- Жұмыс күні: 3 қаңтар (сенбі).
- Демалыс күні: 4 қаңтар (жексенбі).
- Жұмыс күндері: 5 және 6 қаңтар (дүйсенбі, сейсенбі).
- Демалыс (Рождество): 7 қаңтар (сәрсенбі).
Мұнда барлығы: 7 демалыс күні және 24 жұмыс күні.