2026 жылғы мерекелер: қазақстандықтар қанша күн демалады?

2026 жылы қазақстандықтар қалай демалатын болды? Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі мерекелік және ауыстырылған демалыс күндері көрсетілген өндірістік күнтізбені жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
2026 жылғы мерекелік күндер тізімі өзгеріссіз қалды. Бұған дейін 1 маусым – Балаларды қорғау күнін демалыс ету ұсынылғанымен, қабылданбады.
Қазақстандағы 2026 жылғы мерекелік, жұмыс істемейтін күндер тізімі
Мемлекеттік мерекелер:
• Жаңа жыл – 1-2 қаңтар;
• Халықаралық әйелдер күні – 8 наурыз;
• Наурыз мейрамы – 21-23 наурыз;
• Қазақстан халқының бірлігі күні – 1 мамыр;
• Отан қорғаушылар күні – 7 мамыр;
• Жеңіс күні – 9 мамыр;
• Астана күні – 6 шілде;
• Қазақстан Республикасының Конституциясы күні – 30 тамыз;
• Тәуелсіздік күні – 16 желтоқсан.
Ұлттық мереке:
• Республика күні – 25 қазан.
Екі діни мереке:
• Рождество – 7 қаңтар;
• Құрбан айттың бірінші күні – 2026 жылы 27 мамырға түседі.
Алайда келесі жылы мемлекеттік мерекелердің шамамен жартысы демалыс күндеріне сәйкес келеді. Сондықтан бес күндік жұмыс аптасында мынадай ауыстырулар жасалады:
• 8 наурыз жексенбіге түскендіктен, демалыс 9 наурызға ауыстырылады;
• 21 наурыз сенбі – демалыс 24 наурызға;
• 22 наурыз жексенбі – демалыс 25 наурызға;
• 9 мамыр сенбі – демалыс 11 мамыр дүйсенбіге;
• 30 тамыз жексенбі – демалыс 31 тамызға;
• 25 қазан жексенбі – демалыс 26 қазанға ауыстырылады.
Алты күндік жұмыс аптасында:
• 8 наурыздан 9 наурызға;
• 22 наурыздан 24 наурызға;
• 25 қазаннан 26 қазанға ауысу қарастырылған.
7 қаңтар мен 27 мамыр 2026 жылы жұмыс күндеріне сәйкес келетіндіктен, Рождество мен Құрбан айттың бірінші күні де жұмыс істемейтін күндер болады.
Еске сала кетейік, келесі аптада қазақстандықтарды 2025 жылғы соңғы мерекелік демалыс күтеді – 16 желтоқсанда атап өтілетін Тәуелсіздік күні.