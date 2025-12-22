Қазақстанның соңғы жаңалықтары
2026 жылғы 1 қаңтардан бастап әлеуметтік төлемдер өседі

Бүгiн, 11:46
237
Нұркен Алишев - архив
Фото: Нұркен Алишев - архив

2026 жылы еңбекке жарамсыздық және асыраушысынан айырылу бойынша төлемдер көбейеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Үкімет 2025 жылғы 17 желтоқсанда «2026 жылғы 1 қаңтардан бастап Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан әлеуметтік төлемдердің мөлшерін арттыру туралы» қаулыны бекітті.

2026 жылғы 1 қаңтардан бастап 2026 жылғы 1 қаңтарға дейін тағайындалған еңбекке жарамсыздық және асыраушысынан айырылу жағдайларына арналған Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан әлеуметтік төлемдердің мөлшері алынып отырған төлемдер көлемінен 10 пайызға арттырылады, - деп жазылған құжатта.

Өзгерістер 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енеді.

Өсім келесі жағдайларға арналған

Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорының әлеуметтік төлемдеріне қатысты:

- еңбекке жарамсыздық

- асыраушысынан айырылу

Маңызды:
- өсім 2026 жылғы 1 қаңтарға дейін тағайындалған төлемдерге қолданылады
- қайта есептеу ағымдағы төлем мөлшерінен +10% құрайды

Бұл дегеніміз, төлем алушылар қосымша өтініш бермей-ақ 1 қаңтардан бастап төлемдерді көбейген мөлшерде ала бастайды.

Еске салайық, бұған дейін 2026 жылы зейнетақы қанша теңгеге өсетіні белгілі болды.

