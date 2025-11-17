2026 жылдан бастап зейнетақыға қанша қосылады

2026 жылдан бастап Қазақстанда зейнетақы төлемдері қаншаға артатыны белгілі болды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Сенатқа Мәжіліс мақұлдаған 2026–2028 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы заң жобасы түсті. Құжатта әлеуметтік төлемдер мен зейнетақы көлемін арттыруға қатысты маңызды өзгерістер қарастырылған.
Жобаға сәйкес, 2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап жасына байланысты төленетін зейнетақы, еңбек өтілі үшін берілетін зейнетақы төлемдері 10 пайызға ұлғайтылмақ.
2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап белгіленетін негізгі әлеуметтік көрсеткіштер:
- Ең төменгі жалақы – 85 000 теңге
- Мемлекеттік базалық зейнетақының ең төменгі мөлшері – 35 596 теңге
- Ең төменгі зейнетақы мөлшері – 69 049 теңге
- Айлық есептік көрсеткіш (АЕК) – 4 325 теңге
- Ең төменгі күнкөріс деңгейі – 50 851 теңге