2026 жылдан бастап ажырасу, паспорт пен жүргізуші куәлігін жасату қымбаттайды

2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап қазақстандықтар үшін бірқатар ресми құжатты рәсімдеу қымбаттайды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Бұған айлық есептік көрсеткіштің (АЕК) 3 932 теңгеден 4 325 теңгеге ұлғаюы негіз болып отыр. АЕК мөлшері 2026-2028 жылдарға арналған мемлекеттік бюджетте бекітілген.
АЕК өсіміне байланысты келесі жылы мемлекеттік баж мөлшерлері де қайта есептеледі.
Құжат жасату қымбаттайды:
- 16 жасқа дейінгі балаларға арналған 24 беттік паспорт – 17 300 теңге (4 АЕК). 2025 жылғы көрсеткіш – 15 728 теңге.
- 36 беттік стандартты паспорт – 34 600 теңге (8 АЕК). 2025 жылы – 31 456 теңге.
- 48 беттік паспорт – 51 900 теңге (12 АЕК). Биыл – 47 184 теңге.
- Жеке куәлік – 865 теңге (0,2 АЕК). 2025 жылы – 786 теңге.
Жеке куәлігін бір жылда екі реттен жиі жоғалтқан азаматтар 1 АЕК (4 325 теңге) көлемінде төлем жасайды.
Жүргізуші куәлігі келесі жылдан бастап 5 406 теңге (1,25 АЕК) тұрады.
Неке қию куәлігіне де жаңа тариф енгізіледі – 1 АЕК (4 325 теңге).
Ал ажырасу туралы өтініш бергендер 8 650 теңге (2 АЕК) төлейді. Бұл – 2025 жылғы мөлшерлемеден (7 864 теңге) жоғары және некені тіркеуден екі есе қымбат.
Туу туралы куәлік бұрынғыдай тегін беріледі. Алайда құжат жоғалған жағдайда немесе қайта рәсімдеу қажет болса, ата-аналар 0,5 АЕК (2 163 теңге) төлейді.
Кімдер мемлекеттік баж төлеуден босатылады?
Бірқатар санаттағы азаматтар құжаттарды ақысыз рәсімдей алады. Бұл тізімге кіреді:
- ел батырлары мен жоғары мемлекеттік наградалары бар тұлғалар;
- көпбалалы аналардың құрметті атақ иелері;
- соғыс ардагерлері мен жауынгерлік әрекеттерге қатысушылар;
- мүмкіндігі шектеулі жандар және мүгедектігі бар баланың ата-аналары;
- әлеуметтік мекемелерде тұратын қарттар;
- жетім балалар мен толық мемлекеттік қамқорлықтағы балалар;
- Чернобыль апатының салдарынан зардап шеккендер.