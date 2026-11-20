20 қарашаға валюта бағамы
Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.
20 Қараша 2026, 04:54
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20 Қараша 2026, 04:5420 Қараша 2026, 04:54
160Фото: depositphotos.com
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 20 қарашаға валюта бағамы:
USD / KZT – 448.72 (АҚШ доллары)
EUR / KZT – 493.86 (Еуро)
TRY / KZT – 8.89 (Түрік лирасы)
KGS / KZT – 5.13 (Қырғыз сомы)
AED / KZT – 122.18 (БАӘ дирхамы)
GBP / KZT – 590.87 (Фунт стерлинг)
CNY / KZT – 67.31 (Қытай юані)
RUB / KZT – 5.49 (Ресей рублі)
UAH / KZT – 9.96 (Украин гривнаcы)
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