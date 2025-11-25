20 млн теңге: Табысын көбейтуді ойлаған мұғалім барынан айырылып қалды

Ақмолалық мұғалім «ҚазАтомПром» атынан жалған инвестицияларға сеніп, 20 млн теңгеден астам шығынға ұшырады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Ақмола облысының 60 жастағы тұрғыны инвестициялармен байланысты ең көп таралған алаяқтық схемалардың бірінің құрбаны болды. Орта мектепте мұғалім болып жұмыс істейтін әйел алаяқтарға үш ай ішінде ақша аударып, жинақтарын көбейту үмітімен 20,4 миллион теңгеден астам қаражаттан айырылды.
Тергеу барысында белгілі болғандай, осы жылдың тамыз айында жәбірленуші Instagram-да «ҚазАтомПром» ұлттық компаниясының атынан ресімделген жарнаманы көрген.
Хабарландыруда олар ақша салудан жоғары пайда табуға уәде беріп, сілтеме арқылы қарапайым тіркеуден өтуді ұсынған. Сайтқа кіргеннен кейін жәбірленуші жеке кабинет құрған. Содан кейін "қаржылық кеңесшілер" дивидендтер алу үшін тұрақты аударымдарды орындауға сендіре отырып, онымен белсенді түрде байланыса бастаған. Үш ай ішінде әйел 50 банктік операция жасаған, - деп хабарлады Ақмола облысының ПД баспасөз қызметі.
24 қарашасда ақмолалық алаяқтықтың құрбаны болғанын түсініп, полицияға жүгінген. Өтініш бойынша қылмыстық іс қозғалды, қажетті іс-шаралар жүргізілуде.
Киберполицейлер атап өткендей, жалған инвестициялармен байланысты алаяқтықтар Қазақстанда кең тарауда.
Алаяқтар әлеуметтік желілерде жарнаманы пайдаланады, ірі компаниялардың сайттарын бұрмалайды және тез табыс табуға уәде береді. Мұндай алдаудың құрбаны болмас үшін құқық қорғау органдары әрдайым ақпарат көзін тексеріп, белгісіз кеңесшілердің нұсқауы бойынша ақша аудармауға және жеке мәліметтерін бермеуге кеңес береді.
Еске салайық, бұған дейін Ақмола облысында зейнеткер жол апатына "түскен" баласын құтқару үшін 13 млн теңгесінен айырылған болатын.
Сондай-ақ, Қарағандыда балкон қаптайтын "шебер" 16 тұрғыннан 8 млн теңге жинап алды.