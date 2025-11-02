Қазақстанның соңғы жаңалықтары
2 қарашаға арналған валюта бағамы

Бүгiн, 11:15
BAQ.KZ
Фото: BAQ.KZ

Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау орындары доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Kurs.kz порталының мәліметінше, қазіргі уақытта Алматыдағы айырбастау пунктеріндегі орташа бағам:

  • доллар: сатып алу — 531,09 теңге, сату — 533,31 теңге;
  • еуро: сатып алу — 612,95 теңге, сату — 618,16 теңге;
  • рубль 6,46–6,58 теңге диапазонында саудалануда.

Астанадағы айырбастау пунктерінде:

  • доллар сатып алу — 528,56 теңге, сату — 534,58 теңге;
  • еуро: сатып алу — 611,61 теңге, сату — 618,61 теңге;
  • рубль: сатып алу — 6,42 теңге, сату — 6,57 теңге.

Шымкент қаласында:

  • доллар сатып алу — 530,29 теңге, сату — 532,24 теңге;
  • еуро: сатып алу — 612,75 теңге, сату — 620,60 теңге;
  • рубль: сатып алу — 6,46 теңге, сату — 6,54 теңге.

Ресми дерек бойынша, демалыс күндеріне арналған валюталардың бағамы мынадай:

  • 1 доллар — 530,47 теңге,
  • 1 еуро — 613,75 теңге,
  • 1 рубль — 6,56 теңге.
