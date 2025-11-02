2 қарашаға арналған валюта бағамы

Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау орындары доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Kurs.kz порталының мәліметінше, қазіргі уақытта Алматыдағы айырбастау пунктеріндегі орташа бағам:
- доллар: сатып алу — 531,09 теңге, сату — 533,31 теңге;
- еуро: сатып алу — 612,95 теңге, сату — 618,16 теңге;
- рубль 6,46–6,58 теңге диапазонында саудалануда.
Астанадағы айырбастау пунктерінде:
- доллар сатып алу — 528,56 теңге, сату — 534,58 теңге;
- еуро: сатып алу — 611,61 теңге, сату — 618,61 теңге;
- рубль: сатып алу — 6,42 теңге, сату — 6,57 теңге.
Шымкент қаласында:
- доллар сатып алу — 530,29 теңге, сату — 532,24 теңге;
- еуро: сатып алу — 612,75 теңге, сату — 620,60 теңге;
- рубль: сатып алу — 6,46 теңге, сату — 6,54 теңге.
Ресми дерек бойынша, демалыс күндеріне арналған валюталардың бағамы мынадай:
- 1 доллар — 530,47 теңге,
- 1 еуро — 613,75 теңге,
- 1 рубль — 6,56 теңге.