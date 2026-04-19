19 сәуірге арналған валюта бағамы
Ұлттық банк 9 елдің валютасының теңгеге шаққандағы бағамын жариялады.
Бүгiн 2026, 02:34
Фото: unsplash.com
ҚР Ұлттық банкінің дерегі жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша 19 сәуірге арналған валюта бағамы:
USD / KZT – 469.52 (АҚШ доллары)
EUR / KZT – 553.75 (Еуро)
RUB / KZT – 6.15 (Ресей рублі)
CNY / KZT – 68.82 (Қытай юані)
GBP / KZT – 634.88 (Фунт стерлинг)
AED / KZT – 127.83 (БАӘ дирхамы)
KGS / KZT – 5.37 (Қырғыз сомы)
TRY / KZT – 10.47 (Түрік лирасы)
UAH / KZT – 10.67 (Украина гривнасы).
