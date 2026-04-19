19 сәуірге арналған валюта бағамы

Ұлттық банк 9 елдің валютасының теңгеге шаққандағы бағамын жариялады.

Бүгiн 2026, 02:34
unsplash.com Бүгiн 2026, 02:34
Бүгiн 2026, 02:34
ҚР Ұлттық банкінің дерегі жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша 19 сәуірге арналған валюта бағамы:

USD / KZT – 469.52 (АҚШ доллары)

EUR / KZT – 553.75 (Еуро)

RUB / KZT – 6.15 (Ресей рублі)

CNY / KZT – 68.82 (Қытай юані)

GBP / KZT –  634.88 (Фунт стерлинг)

AED / KZT – 127.83 (БАӘ дирхамы)

KGS / KZT – 5.37 (Қырғыз сомы)

TRY / KZT – 10.47 (Түрік лирасы)

UAH / KZT – 10.67 (Украина гривнасы).

