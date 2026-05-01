19 мамырға валюта бағамы

Ұлттық банк валюта бағамына қатысты күнделікті мәліметті жариялады.

Бүгiн 2026, 00:43
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 19 мамырға валюта бағамы:

USD / KZT — 467.58 (АҚШ доллары)

EUR / KZT — 543.66 (Еуро)

RUB / KZT — 6.44 (Ресей рублі)

CNY / KZT — 68.76 (Қытай юані)

GBP / KZT — 623.94 (Фунт стерлинг)

AED / KZT — 127.30 (БАӘ дирхамы)

KGS / KZT — 5.35 (Қырғыз сомы)

TRY / KZT — 10.29  (Түрік лирасы)

UAH / KZT — 10.59 (Украин гривнаcы)

