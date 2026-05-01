19 мамырға валюта бағамы
Ұлттық банк валюта бағамына қатысты күнделікті мәліметті жариялады.
Бүгiн 2026, 00:43
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 00:43Бүгiн 2026, 00:43
95Фото: unsplash.com
ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 19 мамырға валюта бағамы:
USD / KZT — 467.58 (АҚШ доллары)
EUR / KZT — 543.66 (Еуро)
RUB / KZT — 6.44 (Ресей рублі)
CNY / KZT — 68.76 (Қытай юані)
GBP / KZT — 623.94 (Фунт стерлинг)
AED / KZT — 127.30 (БАӘ дирхамы)
KGS / KZT — 5.35 (Қырғыз сомы)
TRY / KZT — 10.29 (Түрік лирасы)
UAH / KZT — 10.59 (Украин гривнаcы)
Ең оқылған:
- "Үйде тамақ та, жағдай да жоқ": Атыраудағы сотта Мейрамгүлдің өліміне қатысты дерек айтылды
- Ақтөбелік мұғалім мектеп басшылығынан бес жыл бойы қысым көргенін мәлімдеді
- Қазақ оқушысы қатерлі ісікті анықтайтын ЖИ үшін АҚШ грантын ұтып алды
- +46°C: Оңтүстік Азияда бұрын-соңды болмаған аптап ыстық басталды
- Хантавирус әлемге таралып жатыр: Канадада алғашқы жағдай тіркелді