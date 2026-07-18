18 шілдеге арналған валюта бағамы жарияланды

Ұлттық банк доллардың ресми бағамын 469,83 теңге деңгейінде белгіледі.

18 Шілде 2026, 13:52
АВТОР
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©BAQ.KZ 18 Шілде 2026, 13:52
18 Шілде 2026, 13:52
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Фото: ©BAQ.KZ

18 шілдедегі мәлімет бойынша, Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің жаңартылған бағамы жарияланды.

Kurs.kz дерегіне сәйкес, Астанадағы айырбастау пункттерінде орташа бағам мынадай:

  • доллар – сатып алу 467,95 теңге, сату 474,95 теңге;
  • еуро – сатып алу 535 теңге, сату 545 теңге;
  • рубль – сатып алу 5,72 теңге, сату 5,92 теңге.

Ал Алматы қаласында валюта бағамы төмендегідей қалыптасты:

  • доллар – сатып алу 471,2 теңге, сату 473,55 теңге;
  • еуро – сатып алу 537,61 теңге, сату 543,03 теңге;
  • рубль – сатып алу 5,67 теңге, сату 5,81 теңге.

Шымкенттегі айырбастау пункттерінде орташа бағам:

  • доллар – сатып алу 471,11 теңге, сату 473,26 теңге;
  • еуро – сатып алу 536,98 теңге, сату 542,22 теңге;
  • рубль – сатып алу 5,66 теңге, сату 5,74 теңге.

Қазақстан Ұлттық банкінің 18 шілдеге белгілеген ресми бағамы бойынша, АҚШ доллары 469,83 теңге, еуро 536,83 теңге, ал рубль 5,97 теңге болды.

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