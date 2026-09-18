18 қыркүйекке валюта бағамы
Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.
18 Қыркүйек 2026, 03:33
БӨЛІСУ
18 Қыркүйек 2026, 03:3318 Қыркүйек 2026, 03:33
88Фото: istockphoto.com
USD / KZT – 444.58 (АҚШ доллары)
EUR / KZT – 510.29 (Еуро)
TRY / KZT – 9.13 (Түрік лирасы)
KGS / KZT – 5.08 (Қырғыз сомы)
AED / KZT – 121.06 (БАӘ дирхамы)
GBP / KZT – 595.87 (Фунт стерлинг)
CNY / KZT – 66.28 (Қытай юані)
RUB / KZT – 5.27 (Ресей рублі)
UAH / KZT – 9.95 (Украин гривнаcы)
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