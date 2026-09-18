18 қыркүйекке валюта бағамы

Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.

18 Қыркүйек 2026, 03:33
АВТОР
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istockphoto.com 18 Қыркүйек 2026, 03:33
18 Қыркүйек 2026, 03:33
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Фото: istockphoto.com
ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.

USD / KZT – 444.58 (АҚШ доллары) 

EUR / KZT – 510.29 (Еуро)

TRY / KZT – 9.13  (Түрік лирасы) 

KGS / KZT – 5.08 (Қырғыз сомы)

AED / KZT – 121.06  (БАӘ дирхамы)

GBP / KZT – 595.87 (Фунт стерлинг)

CNY / KZT – 66.28 (Қытай юані)

RUB / KZT – 5.27  (Ресей рублі)

UAH / KZT – 9.95 (Украин гривнаcы)

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