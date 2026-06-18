18 маусымға валюта бағамы

Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.

Бүгiн 2026, 00:42
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unsplash.com Бүгiн 2026, 00:42
Бүгiн 2026, 00:42
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Фото: unsplash.com
ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 18 маусымға валюта бағамы:

USD / KZT — 489.39 (АҚШ доллары)

EUR / KZT — 567.5 (Еуро)

RUB / KZT — 6.69 (Ресей рублі)

CNY / KZT — 72.42 (Қытай юані)

GBP / KZT — 656.27 (Фунт стерлинг)

AED / KZT — 133.25 (БАӘ дирхамы)

KGS / KZT — 5.6 (Қырғыз сомы)

TRY / KZT — 10.57 (Түрік лирасы)

UAH / KZT — 10.91  (Украин гривнаcы)

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