17 қарашада 19 қалада Қазтест сынағы өтеді. Тестілеу құны қанша

Қазтест сынағы 17 қараша өтеді. Сынаққа қатысу үшін 9-15 қараша аралығында өтініш беріп үлгеру керек.

7 Қараша 2026, 04:39
АВТОР
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ашық дереккөз 7 Қараша 2026, 04:39
7 Қараша 2026, 04:39
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Фото: ашық дереккөз

17 қарашада қазақ тілін меңгеру деңгейін бағалауға арналған электронды форматта Қазтест сертификаттық тестілеуі өтеді. Оған қатысу үшін 9-15 қараша аралығында app.testcenter.kz сайтында өтініш беру қажет. 

Тестілеу өтетін қалалар: 

Астана, Алматы, Шымкент, Ақтөбе, Ақтау, Атырау, Жезқазған, Көкшетау, Қарағанды, Қостанай, Қызылорда, Өскемен, Орал, Петропавл, Павлодар, Семей, Талдықорған, Түркістан, Тараз.

Еске салайық, Қазтест жүйесі бойынша сертификаттық тестілеу төрт блоктан тұрады:

Тыңдалым – 20 тест тапсырмасы (20 минут);
Оқылым – 40 тест тапсырмасы (50 минут);
Жазылым – 2 тапсырма (50 минут);
Айтылым – 2 тапсырма (7 минут).
Сертификат алу үшін тестіленуші әрбір блок бойынша қажетті шекті балды жинауы тиіс.

Тестілеуге қатысу құны – 7 121 теңге.

 

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