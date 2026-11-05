  • Мұқаба
  • Жаңалықтар
  • Король ІІ Абдалла Қазақстан Президентіне Ақаба процесін бірлесе ұйымдастырғаны үшін алғыс айтты

Король ІІ Абдалла Қазақстан Президентіне Ақаба процесін бірлесе ұйымдастырғаны үшін алғыс айтты

5 Қараша 2026, 17:59
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Ақорда 5 Қараша 2026, 17:59
5 Қараша 2026, 17:59
133
Фото: Ақорда

Король ІІ Абдалла бен әл-Хусейн ықыласпен қарсы алғаны үшін Қасым-Жомарт Тоқаевқа алғыс айтып, Қазақстан мен Иорданияны бұрыннан келе жатқан қарым-қатынас, өзара құрмет, сондай-ақ бейбітшілік пен тұрақтылықты нығайту ісіндегі ортақ ұстаным байланыстыратынын жеткізді. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. 

– Өзіңіз еске салғандай, былтыр бір-біріміздің елімізге жасаған сапарларымыз екіжақты қарым-қатынасты ілгерілетуге ерекше серпін берді. Біз қол жеткізілген уағдаластықтарды одан әрі өрбітіп, сауда, инвестиция, туризм, технология және қорғаныс секілді негізгі бағыттарда ынтымақтастықты кеңейтуге ниеттіміз, – деді Иордания Королі.

Король ІІ Абдалла Ақаба процесі аясындағы кездесулердің жаңа раундын бірлесе ұйымдастырғаны үшін Қасым-Жомарт Тоқаевқа шынайы ризашылығын білдірді.

Оның айтуынша, бұл екі елдің қауіпсіздік саласындағы өңірлік және жаһандық сын-қатерлерді шешуге бейілдігін көрсетеді.

Осы орайда, Иордания Королі өңірлік қауіпсіздікті қамтамасыз ету, сондай-ақ терроризм мен экстремизмге қарсы күрес ісінде Қазақстанмен ықпалдастықты кеңейтуге мүдделі екенін растады.

Ең оқылған:

Наверх