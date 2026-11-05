Тәжікстан Президенті Эмомали Рахмон Қазақстанға ресми сапармен келді
5 Қараша 2026, 19:48
БӨЛІСУ
5 Қараша 2026, 19:485 Қараша 2026, 19:48
47Фото: Ақорда
Тәжікстан Республикасының Президенті Эмомали Рахмон Қазақстанға ресми сапармен келді. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев мәртебелі мейманды елорда әуежайынан қарсы алды.
Ең оқылған:
- Тоқаевтың қарсылығынан кейін Құрылтай депутаттары мемлекеттік наградалар туралы заңды қайта қарады
- Астанадағы «ЦОН» аумағы қоршауға алынып, адамдар шұғыл сыртқа шығарылды: Не болды?
- Әлемдік білім рейтингінде Қазақстан нешінші орында? Оқушыларымыздың қай көрсеткіші таңғалдырды?
- «Жаңа тарихи кезең басталды»: Құрылтай қазақстандықтарға үндеу жасады
- Ұрпаққа қалатын құнды мұра: Президент «Халықтық құрылыс» туралы айтты