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Тәжікстан Президенті Эмомали Рахмон Қазақстанға ресми сапармен келді

5 Қараша 2026, 19:48
АВТОР
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Ақорда 5 Қараша 2026, 19:48
5 Қараша 2026, 19:48
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Фото: Ақорда

Тәжікстан Республикасының Президенті Эмомали Рахмон Қазақстанға ресми сапармен келді. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. 

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев мәртебелі мейманды елорда әуежайынан қарсы алды.

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