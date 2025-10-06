"155 адам көз жұмды". Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы мәлімдеме жасады

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы (ДДСҰ) биыл чикунгунья вирусының (CHIKV) кең таралу қаупі жоғары екені туралы ескерту жасады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі ДДСҰ-ға сілтеме жасап.
Ұйымның мәліметі бойынша, 1 қаңтардан 30 қыркүйекке дейін әлемнің 40 елінде 445 271 күдік тудырған және расталған жағдай тіркелген. Сол уақытта 155 адам көз жұмған.
ДДСҰ атап өткендей, 2024 жылмен салыстырғанда кейбір аймақтарда індеттің өршуі айтарлықтай күшейген. Бірақ ол біркелкі таралмаған. Бұл аурудың ғаламдық деңгейде өсуін нақты анықтауды қиындатады. Алайда оның әрі қарай таралу мүмкіндігі жоғары болып отыр.
ДДСҰ барлық елді олардың денсаулық сақтау жүйесін және зертханалық мүмкіндіктерін нығайтуға шақыруын жалғастырып отыр. Бұл чикунгунья індетін жылдам анықтауды, уақтылы хабарлауды және тиімді жауап беруді қамтамасыз ету үшін маңызды, – делінген хабарламада.
Ауру жұқтырған саяхатшылар және Aedes тұқымдасына жататын шыбындардың шағуы арқылы жаңа аймақтарға таралуы мүмкін екені аталып өткен. Бұл қауіп алдыңғы қатарда зардап шекпеген аймақтарда иммунитеттің төмен болуы, шыбындардың көбеюіне қолайлы жағдайлар, эпидемиялық бақылаудағы олқылықтар және адамдардың жоғары мобильділігі салдарынан одан әрі артады.
ДДСҰ мәліметі бойынша, 27 елде Aedes aegypti шыбындарының популяциясы бар. Бірақ жергілікті деңгейде вирус таралмаған. Сондай-ақ Aedes albopictus вирус, әсіресе E1 226V мутациясы бар штаммдарды тасымалдауы мүмкін. Бұл жаңа елдер үшін тұрақты қауіп тудырады.
Еске салайық, бұған дейін маса арқылы жұғатын вирус өршіп барады – 5,6 миллиард адам қауіп аймағында екені хабарланған.