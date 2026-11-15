15 қарашаға арналған валюта бағамы
15 Қараша 2026, 00:25
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15 Қараша 2026, 00:2515 Қараша 2026, 00:25
170Фото: depositphotos.com
USD / KZT – 444.30 (АҚШ доллары);
EUR / KZT – 490.91 (Еуро);
RUB / KZT – 5.41 (Ресей рублі);
CNY / KZT – 66.59 (Қытай юані);
AED / KZT – 120.98 (БАӘ дирхамы);
KGS / KZT – 5.08 (Қырғыз сомы);
TRY / KZT – 8.83 (Түрік лирасы);
UAH / KZT – 9.78 (Украина гривнасы);
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