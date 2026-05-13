15 мамырда Парламент Палаталарының бірлескен отырысы өтеді
Ерлан Қошанов Парламент Палаталарының бірлескен отырысын шақыру туралы Өкімге қол қойды.
Бүгiн 2026, 16:05
79Фото: Мәжілістің баспасөз қызметі
Мәжіліс төрағасы Ерлан Қошанов Қазақстан Республикасы Парламенті Палаталарының бірлескен отырысын шақыру туралы Өкімге қол қойды.
Өкім мәтінінде отырыстың өтетін уақыты мен орны нақтыланған.
Қазақстан Республикасы Конституциясының 58-бабы 4-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасы Парламенті Палаталарының бірлескен отырысы 2026 жылғы 15 мамырда сағат 10.00-де Астана қаласында шақырылсын, – делінген құжатта.
Айта кетейік, бірлескен отырыс барысында еліміздің әлеуметтік-экономикалық дамуына және заңнамалық базаны жетілдіруге қатысты маңызды мәселелер қаралады деп күтіліп отыр.
Бұған дейін өткен бірлескен отырыста Парламент Президент туралы Конституциялық заңды мақұлдаған еді.
