15 мамырда Парламент Палаталарының бірлескен отырысы өтеді

Ерлан Қошанов Парламент Палаталарының бірлескен отырысын шақыру туралы Өкімге қол қойды.

Мәжілістің баспасөз қызметі
Фото: Мәжілістің баспасөз қызметі

Мәжіліс төрағасы Ерлан Қошанов Қазақстан Республикасы Парламенті Палаталарының бірлескен отырысын шақыру туралы Өкімге қол қойды.

Өкім мәтінінде отырыстың өтетін уақыты мен орны нақтыланған.

Қазақстан Республикасы Конституциясының 58-бабы 4-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасы Парламенті Палаталарының бірлескен отырысы 2026 жылғы 15 мамырда сағат 10.00-де Астана қаласында шақырылсын, – делінген құжатта.

Айта кетейік, бірлескен отырыс барысында еліміздің әлеуметтік-экономикалық дамуына және заңнамалық базаны жетілдіруге қатысты маңызды мәселелер қаралады деп күтіліп отыр.

Бұған дейін өткен бірлескен отырыста Парламент Президент туралы Конституциялық заңды мақұлдаған еді. 

