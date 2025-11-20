13 жасар қызбен кездесуге әрекеттенгені үшін бас бостандығынан айырылды

Флорида тұрғыны Эстонияда жасөспірім қызбен кездесуге әрекеттенгені үшін бас бостандығынан айырылды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
WCTV арнасының АҚШ Әділет министрлігіне сілтеме жасай отырып хабарлауынша, Таллахасси қаласынан келген 25 жастағы Остин Кит Хибберт онлайн ойын арқылы танысқан 13 жасар қызбен жақындасқысы келгенін мойындады.
2023 жылдың мамырынан 2024 жылдың тамызына дейін Хибберт жасөспіріммен байланысып, оған ашық бейнелер жіберіп, Эстонияда кездесуді жоспарлаған. Ол ұшаққа отырмақ болған кезде ұсталды. Тінту кезінде оның паспорты, білезігі және гигиеналық заттары табылды.
Оның кінәсінің дәлелі – қыздың тұрғылықты жерінің жанындағы қонақ үйді брондау болды. Хибберт жыныстық сипаттағы заңсыз әрекеттер жасау ниетімен саяхаттауды шешкенін мойындады. Сот оны 11 жылға бас бостандығынан айырды.
Эстония билігі бұл істі «баланы жыныстық қанауға қарсы күрестегі табысты халықаралық ынтымақтастықтың мысалы» деп атады.