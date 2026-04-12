13 сәуірге арналған валюта бағамы
Ұлттық банк күн сайын азаматтарға валюта бағамын хабарлайды.
Бүгiн 2026, 22:13
Бүгiн 2026, 22:13
Ұлттық банктің 13 сәуірге арналған валюта бағамы жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша 13 сәуірге арналған валюта бағамы:
USD / KZT – 473.13 (АҚШ доллары)
EUR / KZT – 554.08 (Еуро)
RUB / KZT – 6.13 (Ресей рублі)
CNY / KZT – 69.29 (Қытай юані)
GBP / KZT – 636.36 (Фунт стерлинг)
AED / KZT – 128.83 (БАӘ дирхамы)
KGS / KZT – 5.41 (Қырғыз сомы)
TRY / KZT – 10.59 (Түрік лирасы)
UAH / KZT – 10.89 Украина гривнасы).
