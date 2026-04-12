13 сәуірге арналған валюта бағамы

Ұлттық банк күн сайын азаматтарға валюта бағамын хабарлайды.

Бүгiн 2026, 22:13
unsplash.com Бүгiн 2026, 22:13
Бүгiн 2026, 22:13
Ұлттық банктің 13 сәуірге арналған валюта бағамы жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша 13 сәуірге арналған валюта бағамы:

USD / KZT – 473.13 (АҚШ доллары)

EUR / KZT – 554.08 (Еуро)

RUB / KZT – 6.13 (Ресей рублі)

CNY / KZT – 69.29 (Қытай юані)

GBP / KZT –  636.36 (Фунт стерлинг)

AED / KZT – 128.83 (БАӘ дирхамы)

KGS / KZT – 5.41 (Қырғыз сомы)

TRY / KZT – 10.59 (Түрік лирасы)

UAH / KZT – 10.89 Украина гривнасы).

Ең оқылған:

