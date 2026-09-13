13 қыркүйекке арналған валюта бағамы

ҚР Ұлттық банкінің дерегі жарияланды

13 Қыркүйек 2026, 09:49
АВТОР
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depositphotos.com 13 Қыркүйек 2026, 09:49
13 Қыркүйек 2026, 09:49
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Фото: depositphotos.com
 
USD / KZT – 450.91 (АҚШ доллары);

EUR / KZT – 522.69 (Еуро);

RUB / KZT – 5.33 (Ресей рублі);

CNY / KZT – 67.22 (Қытай юані);

GBP / KZT – 608.91 (Фунт стерлинг);

AED / KZT – 122.77 (БАӘ дирхамы);

KGS / KZT – 5.16 (Қырғыз сомы);

TRY / KZT – 9.28 (Түрік лирасы);

UAH / KZT – 10.13 (Украина гривнасы);

UZS / KZT – 3.83 (Өзбек сомы).

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