13 қыркүйекке арналған валюта бағамы
ҚР Ұлттық банкінің дерегі жарияланды
13 Қыркүйек 2026, 09:49
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13 Қыркүйек 2026, 09:4913 Қыркүйек 2026, 09:49
66Фото: depositphotos.com
EUR / KZT – 522.69 (Еуро);
RUB / KZT – 5.33 (Ресей рублі);
CNY / KZT – 67.22 (Қытай юані);
GBP / KZT – 608.91 (Фунт стерлинг);
AED / KZT – 122.77 (БАӘ дирхамы);
KGS / KZT – 5.16 (Қырғыз сомы);
TRY / KZT – 9.28 (Түрік лирасы);
UAH / KZT – 10.13 (Украина гривнасы);
UZS / KZT – 3.83 (Өзбек сомы).
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