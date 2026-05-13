13 мамырға валюта бағамы

ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 13 мамырға валюта бағамы:

USD / KZT — 463.91 (АҚШ доллары)

EUR / KZT — 544.63 (Еуро)

RUB / KZT — 6.26 (Ресей рублі)

CNY / KZT — 68.30 (Қытай юані)

GBP / KZT — 627.81 (Фунт стерлинг)

AED / KZT — 126.33 (БАӘ дирхамы)

KGS / KZT — 5.31 (Қырғыз сомы)

TRY / KZT — 10.22 (Түрік лирасы)

UAH / KZT — 10.56  (Украин гривнаcы)

