13 мамырға валюта бағамы
Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.
Бүгiн 2026, 02:38
Фото: unsplash.com
ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 13 мамырға валюта бағамы:
USD / KZT — 463.91 (АҚШ доллары)
EUR / KZT — 544.63 (Еуро)
RUB / KZT — 6.26 (Ресей рублі)
CNY / KZT — 68.30 (Қытай юані)
GBP / KZT — 627.81 (Фунт стерлинг)
AED / KZT — 126.33 (БАӘ дирхамы)
KGS / KZT — 5.31 (Қырғыз сомы)
TRY / KZT — 10.22 (Түрік лирасы)
UAH / KZT — 10.56 (Украин гривнаcы)
