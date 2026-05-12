13 мамырда қай қалада ауа сапасы нашарлайды
13 мамырда 6 қалада қолайсыз ауа райы күтіледі.
Кеше 2026, 23:47
Кеше 2026, 23:47
Фото: pixabay
"Қазгидромет" РМК еліміздегі ауа сапасына қатысты болжамын жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
13 мамырда қолайсыз метеорологиялық жағдайлар Жезқазған, Балқаш, Ақтөбе, Алматы қалаларында, түнде Қарағанды, Теміртау қалаларында күтіледі, – делінген хабарламада.
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар – атмосфералық ауаның беткі қабатында зиянды (ластаушы) заттардың шоғырлануына ықпал ететін қысқамерзімді метеофакторлардың (тымық ауа райы, жеңіл жел, тұман, инверсия) жиынтығы.
Қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде елдімекендердегі атмосфералық ауаның сапасы нашарлауы ықтимал.
