127 мыңнан астам адам жұмыссыздық жәрдемақысын алды. Оны қалай рәсімдеуге болады?
Төлемдердің жалпы сомасы 11,9 млрд теңге болды.
127 мыңнан астам адам жұмысынан айырылуына байланысты МӘСҚ-нан төлем алды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
2026 жылғы 1 ақпандағы жағдай бойынша Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан (бұдан әрі – МӘСҚ) жұмысынан айырылуына байланысты әлеуметтік төлем алушылардың саны 127,1 мың адамды құрады. Бұл ретте биыл 25,6 мың адамға төлем алғаш рет тағайындалды. Төлемдердің жалпы сомасы 11,9 млрд теңге болды, - деп хабарлады Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің баспасөз қызметі.
Министрліктің мәліметінше, қолданыстағы заңнамаға сәйкес жұмыстан босатылған жұмыскерлер міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысу өтіліне және соңғы 24 айдағы табысына байланысты 1 айдан 6 айға дейін жұмысынан айырылуы бойынша әлеуметтік төлемдер алады. Төлем жоғалған кірістің 45%-ына дейінгі мөлшерде МӘСҚ қаражаты есебінен жүзеге асырылады.
Жұмыссыздық жәрдемақысын қалай рәсімдеуге болады?
Төлем тағайындау үшін жұмыстан босатылған жұмыскерге:
- eGov.kz порталында авторизациялану;
- «Жұмысқа орналастыру және жұмыспен қамту» бөлімінде «Жұмыс іздеуші адамдарды тіркеу» қызметін таңдау;
- онлайн-қызметке тапсырыс беріп, барлық жолдарды толтыру және оған ЭЦҚ-мен қол қойып, өтінімді жіберу қажет;
- бір күн ішінде тұрғылықты жеріңіздегі мансап орталығы (бұдан әрі – МО) бос жұмыс орындарын ұсынады;
- егер жұмыс табылмаса, 3 жұмыс күні ішінде қашықтықтан жұмыссыз мәртебесі беріледі (қажет болған жағдайда сізге МО қызметкері қосымша ақпарат жинау үшін хабарласады);
Бұл қызметті онлайн режимінде Электрондық еңбек биржасы (enbek.kz) арқылы да алуға болады.
Жұмыссыз ретінде тіркелу туралы мәліметтер болған кезде Еңбекминінің ақпараттық жүйесі проактивті форматта МӘСҚ-дан төлемді тағайындау бойынша қызмет көрсетуге келісу үшін мобильді телефонға SMS-хабарлама жібереді. Келіскен жағдайда SMS-хабарламаға жауап беру қажет. Төлем автоматты түрде тағайындалады.
Айта кетейік, МӘСҚ қаражаты есебінен жұмыстан айырылған жағдайда төленетін әлеуметтік төлем жұмыстан шығу себептеріне қарамастан жүзеге асырылады және жұмыссыз адамды ол жұмыс іздеген кезеңде қолдауға арналған.
Еске салайық, бұған дейін АӘК пен жұмыссыздық жәрдемақысына қатысты кімге қандай көмек берілетінін жазған болатынбыз.
Ең оқылған:
- 8 наурызда гүл де "қауіпті" бола алады
- 8 наурыз қарсаңында көпбалалы аналарға әлеуметтік төлем беріледі
- "Табысы төмендерге 432 мың теңге беріледі" деген ақпарат рас па?
- Көкшетауда стоматологияда 3 жасар қыз медициналық құралды жұтып қойды
- "Бейнеролик – жалған": Қорғаныс министрлігі ресми мәлімдеме жасады