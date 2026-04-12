12 сәуірге арналған валюта бағамы жарияланды
Ірі қалалардағы валюта бағамы белгілі болды: доллар 476 теңгеге жуық сатылып жатыр.
Бүгiн 2026, 09:46
68Фото: ©BAQ.KZ архиві/ Арман Мухатов
Елдің ірі қалалары – Астана, Алматы және Шымкент айырбастау пункттерінде доллар, еуро мен рубль қандай бағаммен сатылып, сатып алынып жатқаны белгілі болды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Kurs.kz дерегіне сәйкес, қазіргі уақытта Астанадағы айырбастау пункттеріндегі орташа бағам мынадай:
- доллар: сатып алу – 469,98 теңге, сату – 476,98 теңге;
- еуро: сатып алу – 550,00 теңге, сату – 560,00 теңге;
- рубль: сатып алу – 6,00 теңге, сату – 6,30 теңге.
Алматыдағы айырбастау пункттерінде:
- доллар: сатып алу – 472,93 теңге, сату – 475,32 теңге;
- еуро: сатып алу – 555,02 теңге, сату – 560,38 теңге;
- рубль 6,07–6,20 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Шымкентте:
- доллар: сатып алу – 473,11 теңге, сату – 475,17 теңге;
- еуро: сатып алу – 553,54 теңге, сату – 558,65 теңге;
- рубль: сатып алу – 6,08 теңге, сату – 6,15 теңге.
Ал демалыс күндеріне арналған ресми валюта бағамдары мынадай:
- 1 доллар – 473,13 теңге,
- 1 еуро – 554,08 теңге,
- 1 рубль – 6,13 теңге.
Ең оқылған:
- Вэнс Пәкістанға ұшты: Вашингтон Тегеранмен диалогқа дайын
- Парашютпен оқу-жаттығу кезінде курсант қаза тапты – Ақтөбеде әскери қызметкерлер сотталды
- Халықаралық сарапшы: Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың көпвекторлы саясаты Қазақстанды Таяу Шығысқа жақындатты
- Тоқаев Өзбекстанға жұмыс сапарымен барды
- Президент Дональд Трампты "Артемида-2" миссиясының табысты орындалуымен құттықтады