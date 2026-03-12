12 наурызға арналған валюта бағамы
Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.
Бүгiн 2026, 07:48
62Фото: unsplash.com
ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 12 наурызға валюта бағамы:
USD / KZT — 489.39 (АҚШ доллары)
EUR / KZT — 567.99 (Еуро)
RUB / KZT — 6.19 (Ресей рублі)
CNY / KZT — 71.28 (Қытай юані)
GBP / KZT — 657.98 (Фунт стерлинг)
AED / KZT — 133.25 (БАӘ дирхамы)
KGS / KZT — 5.60 (Қырғыз сомы)
TRY / KZT — 11.10 (Түрік лирасы)
UAH / KZT — 11.11 (Украин гривнаcы)
