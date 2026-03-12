12 наурызға арналған валюта бағамы

Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.

Бүгiн 2026, 07:48
Фото: unsplash.com

ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 12 наурызға валюта бағамы:

USD / KZT — 489.39  (АҚШ доллары)

EUR / KZT — 567.99  (Еуро)

RUB / KZT — 6.19 (Ресей рублі)

CNY / KZT — 71.28 (Қытай юані)

GBP / KZT — 657.98 (Фунт стерлинг)

AED / KZT — 133.25 (БАӘ дирхамы)

KGS / KZT — 5.60 (Қырғыз сомы)

TRY / KZT — 11.10 (Түрік лирасы)

UAH / KZT — 11.11  (Украин гривнаcы)

