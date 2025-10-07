1,2 млрд теңгелік айыппұл: Ақтөбеде газ қоймасындағы заңсыздық әшкере болды

Ақтөбеде қоршаған ортаны ластағаны үшін компанияға 1,2 млрд теңге айыппұл салынды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Ақтөбе облысы прокуратурасының мәліметінше, Табиғат қорғау прокуратурасының тапсырмасы бойынша облыстық экология департаменті «Интергаз Орталық Азия» АҚ-ы филиалының қызметіне тексеру жүргізді.
Тексеру барысында, Шалқар ауданындағы Бозой жерасты газ қоймасында екі ұңғыма міндетті экологиялық рұқсатсыз бұрғыланғаны анықталды.
Заңға сәйкес, атмосфераға зиян қалдықтарын шығару және өндірістік қалдықтарды орналастыруда қоршаған ортаға эмиссиялар үшін арнайы рұқсат қажет.
Рұқсатсыз эмиссиялар нормативтен жоғары деп танылады және белгіленген лимиттен артық жинақталған немесе көмілген қалдықтардың көлеміне қатысты он мың пайызы мөлшерінде айыппұл сала отырып, әкімшілік жауаптылыққа әкеп соғады.
Тексеру қорытындысымен компанияға қатысты 1,2 млрд теңге айыппұл салумен 4 әкімшілік материал тіркелді.
Бүгінгі таңда компания 20 млн теңге айыппұлды өз еркімен төлеп, қалған 1,1 млрд теңгеден астам соммаға қатысты сотқа шағым түсірді.
Бірінші және апелляциялық сатылардағы сот шешімдерімен айыппұл салу туралы қаулылар күшінде қалдырылды.
Заңға сәйкес, компания бір ай ішінде 1,1 млрд теңге көлемінде айыппұлдың қалған сомасын төлеуге міндетті.
Айыппұлдар белгіленген мерзімде төленбеген жағдайда, мәжбүрлеп өндіріп алу көзделген.