1,16 млрд тонна жүк: Қазақстан логистикалық хаб болуға дайын ба?
География Қазақстанға Еуразиядағы ірі транзиттік мемлекет болуға мүмкіндік береді.
Қазақстан картасына қарағанда елдің көлік-логистика саласындағы басты артықшылығы бірден байқалады. Бір жағында – әлемдегі ең ірі өндірістік орталықтардың бірі Қытай, екінші жағында – Еуропа нарығы. Оңтүстікте Орталық Азия мемлекеттері, Каспий арқылы Кавказ, Түркия және одан әрі Еуропаға шығатын бағыт бар.
География Қазақстанға Еуразиядағы ірі транзиттік мемлекет болуға мүмкіндік береді. Бірақ географиялық орналасу – дайын бизнес-модель емес. Жүктің Қазақстан арқылы өтуі үшін маршрут жылдам, арзан әрі болжамды болуы керек.
Сондықтан бүгінгі басты сұрақ – Қазақстан транзиттік ел бола ала ма деген емес, осы географиялық мүмкіндікті қаншалықты тиімді пайдалана алады деген мәселе.
Соңғы статистика көлік саласында айтарлықтай өсім болғанын көрсетеді.
Ұлттық статистика бюросының мәліметінше, 2025 жылы Қазақстанда барлық көлік түрімен 1,16 млрд тоннадан астам жүк тасымалданды. Бұл 2024 жылмен салыстырғанда 7,9%-ға көп. Жүк айналымы 13,6%-ға өсіп, 584,3 млрд тонна-километрге жетті.
«Көлік және қоймалау» саласындағы қызметтердің нақты көлем индексі бір жылда 120,4%-ды құрады.
Теміржолмен 466,7 млн тонна жүк тасымалданып, көрсеткіш 6,8%-ға өсті. Автомобиль көлігіндегі жүк айналымы 32,8%-ға, теңіз арқылы тасымалданған жүк көлемі 42%-ға артты.
2026 жылы да жалпы өсім сақталып отыр. Ұлттық статистика бюросының соңғы қолжетімді алты айлық дерегінде «көлік және қоймалау» саласының нақты көлем индексі 107,1%-ды құрады. Қаңтар-маусымда 462,7 млн тонна жүк тасымалданып, жүк айналымы 255,8 млрд тонна-километрге жетті.
Бірақ жалпы жүк көлемінің өсуі мен Қазақстанның халықаралық логистикалық хабқа айналуы – бір ұғым емес.
Хаб болу үшін ел аумағынан жүк өткізу ғана жеткіліксіз. Қазақстан сол жүкті басқаруы, өңдеуі, сақтауы, қайта тиеуі және оған қосымша логистикалық қызмет сатуы керек.
36,9 млн тонна транзит нені білдіреді?
2025 жылдың қорытындысында Қазақстан арқылы транзиттік тасымал көлемі 36,9 млн тоннаға жетті. Бір жыл бұрын ол 34,6 млн тонна болған. Яғни өсім – 6,6%.
Бұл Қазақстанның халықаралық көлік дәліздеріндегі рөлі артып келе жатқанын көрсетеді.
Ел арқылы Қытай мен Еуропаны байланыстыратын бағыттар, «Солтүстік – Оңтүстік» дәлізі және Транскаспий халықаралық көлік бағыты өтеді.
Алайда транзит көлемін абсолютті мақсат ретінде қарастыру жеткіліксіз.
Мәселен, бір тонна жүктің ел аумағынан жай ғана өтіп кетуі мен сол жүктің Қазақстандағы логистикалық орталықта сақталып, сұрыпталып, қайта оралып, басқа көлік түріне тиеліп, кедендік және қаржылық қызмет алуының экономикалық әсері екі түрлі.
Сондықтан болашақта Қазақстан үшін «қанша тонна жүк өтті?» деген көрсеткішпен бірге «сол жүктен ел экономикасында қанша қосылған құн қалды?» деген сұрақ маңызды бола түседі.
Орта дәліз – Қазақстанның үлкен мүмкіндігі
Соңғы жылдары көлік географиясында болған өзгерістер Қазақстан үшін Транскаспий халықаралық көлік бағытының маңызын күрт арттырды.
Бұл бағыт Қытайдан басталып, Қазақстан арқылы Каспий теңізіне, одан Әзербайжан, Грузия, Түркия және Еуропаға шығады.
Көлік министрлігінің дерегінше, соңғы жеті жылда Транскаспий бағыты бойынша тасымал көлемі шамамен бес есе – 0,8 млн тоннадан 4,5 млн тоннаға дейін өскен. 2025 жылдың қорытындысында маршрут арқылы шамамен 77 мың ЖФЭ контейнер тасымалданды. 2029 жылға қарай бұл көрсеткішті 300 мың ЖФЭ-ге жеткізу жоспарланған.
Мұның стратегиялық маңызы зор.
Біріншіден, жаһандық компаниялар жеткізу тізбегін әртараптандыруға тырысып жатыр. Бір ғана бағытқа тәуелді болу бизнес үшін тәуекелге айналды.
Екіншіден, Қазақстан Қытайдан Еуропаға апаратын құрлық бағыттарының бірінде орналасқан.
Үшіншіден, Орта дәліз Қазақстанға тек транзиттен емес, порт, теміржол, қойма, терминал, экспедиторлық және цифрлық қызметтерден табыс табуға мүмкіндік береді.
Бірақ дәл осы жерде Қазақстанның басты артықшылығы оның басты қиындығына айналады.
Бір контейнер – бірнеше шекара
Орта дәліздің әлсіз тұсы – оның күрделілігі.
Жүк Қытайдан Қазақстанға теміржолмен келеді. Кейін Каспий портына жеткізіліп, кемеге тиеледі. Әзербайжанда қайта түсіріліп, одан әрі Кавказ арқылы теміржол немесе автомобиль көлігімен қозғалады.
Демек бір контейнер бірнеше елдің шекарасынан, бірнеше кедендік жүйеден және бірнеше көлік түрінен өтеді.
Бұл жерде Қазақстан өз аумағындағы инфрақұрылымды қанша жетілдіргенімен, бүкіл маршруттың тиімділігін жалғыз өзі қамтамасыз ете алмайды.
Логистикалық дәліздің жылдамдығын оның ең жылдам емес, ең баяу учаскесі анықтайды.
Сондықтан Қазақстан үшін Орта дәлізді дамыту – тек рельс салу немесе портты кеңейту мәселесі емес. Әзербайжан, Грузия, Түркия және Қытаймен тариф, кеден, цифрлық құжат айналымы мен тасымалдау кестесін үйлестіру де соншалық маңызды.
Егер бір шекарада контейнер бірнеше тәулік тұрып қалса, басқа учаскеде үнемделген бірнеше сағаттың экономикалық мәні жоғалады.
«Достық – Мойынты»: инфрақұрылым тар жерлерді аша ала ма?
Қазақстанның негізгі міндеттерінің бірі – теміржолдағы өткізу қабілетінің тапшылығын азайту.
Осы тұрғыдан 2025 жылы ұзындығы 836 шақырым болатын «Достық – Мойынты» учаскесінің екінші желісінің іске қосылуы маңызды оқиға болды. Жоба Қазақстан – Қытай бағытындағы өткізу қабілетін бірнеше есе арттыруға арналған.
Бұл жай ғана жаңа рельс емес.
Достық – Қытайдан келетін жүктің Қазақстанға кіретін негізгі қақпаларының бірі. Егер шекарада жүк көбейіп, ары қарай теміржолдың өткізу қабілеті жетпесе, бүкіл дәлізде «тар мойын» пайда болады.
Сондықтан инфрақұрылымның міндеті – бүгінгі жүк көлемін ғана емес, ертеңгі сұранысты да көтеру.
2025 жылы «Қызылжар – Мойынты» жаңа теміржол желісінің құрылысы басталды. Сонымен қатар 775 локомотив пен 2,7 мың фитингтік платформа жеткізу жөніндегі келісімдер жасалды. 2029 жылға дейін 11 мың шақырым теміржол учаскесін жөндеу қарастырылған.
2026 жылы «Дарбаза – Мақтаарал», «Мойынты – Қызылжар» және «Бақты – Аягөз» сияқты жаңа желілердің құрылысы жалғасып жатыр.
Мұның барлығы Қазақстанның көлік картасын біртіндеп өзгертеді.
Бірақ жаңа теміржол салумен мәселе толық шешілмейді. Локомотив, вагон, станция, терминал және шекара бекеттерінің өткізу мүмкіндігі де бір уақытта өсуі қажет. Әйтпесе бір «тар мойын» жойылып, оның орнына екіншісі пайда болады.
Каспий – мүмкіндік те, шектеу де
Орта дәліздің Қазақстан үшін шешуші нүктелерінің бірі – Каспий теңізі.
Ақтау мен Құрық порттары Қазақстанның батысқа шығатын теңіз қақпасы саналады.
2025 жылдың алғашқы алты айының өзінде Қазақстанның теңіз порттарында 4,5 млн тонна жүк ауыстырып тиелген. Бұл алдыңғы жылдың сәйкес кезеңінен 25%-ға көп.
Ақтау портында контейнерлік хабтың құрылысы аяқталды. Жобаның порттың контейнер өткізу мүмкіндігін 240 мың ЖФЭ-ге дейін жеткізуі көзделген.
Бұл инвестициялар қажет, өйткені Орта дәліздегі жүк ағыны өскен сайын Каспийдегі порттық және флоттық қуат негізгі факторлардың біріне айналады.
Теміржол жүздеген контейнерді портқа жылдам жеткізгенімен, оларды Каспийден өткізетін кеме немесе терминал қуаты жеткіліксіз болса, жүк қайтадан кезекте қалады.
Сондықтан порт, флот және теміржолды бөлек салалар ретінде емес, бір логистикалық жүйе ретінде дамыту қажет.
Автожол: логистиканың екінші тірегі
Қазақстанның транзиттік амбициясы тек теміржолға сүйенбейді.
2025 жылы ел бойынша шамамен 13 мың шақырым автомобиль жолында құрылыс және жөндеу жұмыстары жүргізілді. Қалбатау – Майқапшағай, Ұзынағаш – Отар және Қызылорда – Жезқазған бағытының Қызылорда облысындағы бөлігі сияқты бірқатар жобалар аяқталды.
Автомобиль тасымалының артықшылығы – икемділігі.
Теміржол үлкен көлемдегі жүкті алыс қашықтыққа тиімді тасымалдаса, автокөлік «соңғы шақырым» логистикасында, өңіраралық саудада және қысқа мерзімде жеткізуді қажет ететін тауарларда маңызды.
2026 жылдың алғашқы бес айында автомобиль көлігімен жүк тасымалдау көлемі жылдық есеппен 9,7%-ға, ал жүк айналымы 5,4%-ға өсті.
Алайда жол салумен қатар шекара бекеттерінің өткізу қабілеті, электрондық кезек, жүргізушілер үшін сервис, салмақтық бақылау және тасымалдауға қажетті құжаттарды цифрландыру мәселелері де шешілуі керек.
Өйткені логистикада жүздеген шақырым жақсы жолдың тиімділігін шекарадағы бірнеше сағаттық кезек жоққа шығаруы мүмкін.
Қазақстанға транзит қана жеткіліксіз
Қазақстанның алдында екі модель тұр.
Бірінші модель – транзиттік дәліз.
Қытайдан шыққан контейнер Қазақстанға кіреді, ел аумағынан өтіп, әрі қарай Еуропаға кетеді. Қазақстан инфрақұрылымды пайдаланғаны үшін табыс алады.
Екінші модель – логистикалық хаб.
Жүк Қазақстанға келеді, осында сұрыпталады, қоймада сақталады, өңделеді, қайта оралады, басқа көлік түріне ауыстырылады. Тауарға кедендік, сақтандыру, қаржы, жөндеу, ақпараттық және экспедиторлық қызмет көрсетіледі.
Екінші модельдің экономикаға әсері әлдеқайда жоғары.
Сондықтан Қазақстан үшін басты мақсат ел аумағынан өтетін контейнер санын көбейту ғана болмауы тиіс. Сол контейнердің айналасында отандық бизнес қанша қызмет көрсететіні маңызды.
Логистикалық орталықтар, құрғақ порттар, қоймалар, суық тізбек инфрақұрылымы, контейнер жөндеу, экспедиторлық қызмет және электрондық саудаға арналған fulfillment-орталықтар дамыса, транзит экономикада қосылған құн қалыптастырады.
Цифрландыру рельстен кем емес
Қазіргі логистикада инфрақұрылым деген тек жол, рельс пен порт емес.
Ақпараттың қозғалысы кейде жүктің қозғалысынан да маңызды.
Тасымалдаушы бір жүкті бірнеше ел арқылы өткізген кезде әр мемлекетте жаңа құжат толтырып, ақпаратты қайта енгізіп, кеден рәсімінен бөлек өтсе, маршруттың бәсекеге қабілеттілігі төмендейді.
Сондықтан келесі бәсеке «кімнің теміржолы ұзын?» дегеннен гөрі «кім жүкті шекарадан тез әрі болжамды өткізеді?» деген сұрақ төңірегінде жүреді.
Қазақстан үшін бірыңғай цифрлық құжат айналымы, жүкті онлайн бақылау, алдын ала кедендік декларациялау, электрондық рұқсаттар мен көрші мемлекеттердің ақпараттық жүйелерімен интеграция шешуші факторлардың біріне айналады.
Мақсат – жүк Қазақстан шекарасына жеткенде ғана рәсімдеуді бастау емес, оның келетінін жүйенің алдын ала білуі.
Инфрақұрылым бар. Ал экономика қайда?
Қазақстан миллиардтаған қаржы жұмсап теміржол, автомобиль жолы, порт пен терминал сала алады. Бірақ мемлекеттік инвестицияның экономикалық тиімділігі жүк ағыны тұрақты болған кезде ғана артады.
Бұл жерде бірнеше тәуекел бар.
Біріншісі – геосаясат. Қазіргі кезде балама маршруттарға сұранысты арттырған факторлар болашақта өзгеруі мүмкін.
Екіншісі – бәсекелестік. Жүк жөнелтуші үшін Қазақстанның географиялық мәртебесі емес, баға, жылдамдық пен сенімділік маңызды.
Үшіншісі – инфрақұрылымның синхронды дамымауы. Қазақстан өз бөлігін кеңейткенімен, көрші мемлекеттегі порт немесе теміржол өткізу қабілеті жеткіліксіз болса, жалпы маршрут баяулайды.
Төртіншісі – транзиттің төмен қосылған құны. Егер жүк елден тоқтамай өтіп кетсе, Қазақстан инфрақұрылымдық шығынның едәуір бөлігін көтергенімен, экономикалық пайданың шектеулі бөлігін ғана алуы мүмкін.
Бесіншісі – логистикалық сервистің сапасы. Қазіргі жаһандық нарықта жүк иесіне тек теміржол вагоны емес, нақты мерзім, бірыңғай тариф, цифрлық бақылау және болжамды жеткізу қажет.
Географияны экономикаға айналдыру
Қазақстанның көлік-логистика саласы қазір үлкен құрылыс кезеңінен өтіп жатыр. Теміржолдар кеңейтіліп, автомобиль жолдары жаңартылып, Каспий порттарының қуаты өсіп келеді.
2025 жылы транзиттік тасымалдың 36,9 млн тоннаға жетуі және Орта дәліздегі жүк ағынының бірнеше жыл ішінде еселеп өсуі бұл саясатқа сұраныс бар екенін көрсетеді.
Алайда нағыз сынақ енді басталады.
Қазақстанға «Еуропа мен Азияның ортасында орналасқан ел» мәртебесінен «Еуропа мен Азия арасындағы жүкті басқаруға қабілетті ел» мәртебесіне көшу керек.
Ол үшін бес бағыт шешуші болады: теміржолдағы тар учаскелерді жою, Каспий порттары мен флотын синхронды дамыту, шекара рәсімдерін жылдамдату, халықаралық дәліздерді толық цифрландыру және транзиттің айналасында жоғары қосылған құнды логистикалық индустрия қалыптастыру.
Өйткені XXI ғасырда географияның өзі артықшылық емес.
Артықшылық – сол географияны жылдамдыққа, сенімділікке және табысқа айналдыра білу.
Егер Қазақстан осы үш талапты қамтамасыз етсе, ел аумағы жай ғана жүк өтетін кеңістік емес, Еуразия саудасының маңызды логистикалық платформасына айнала алады.
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