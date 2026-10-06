100-ге жуық тұрғын «Жасыл аула» акциясына қатысты
Райымбек ауданында жастардың қатысуымен экологиялық акциясы өтті.
2026 жылғы 6 қазанда Райымбек ауданының Сарыжаз ауылында республикалық «Таза Қазақстан» бағдарламасы аясында «Жасыл аула» экологиялық акциясы ұйымдастырылды.
Іс-шараға жастар, студенттер, мемлекеттік мекеме қызметкерлері және аудан тұрғындарынан құралған 100-ге жуық адам қатысты.
Акция барысында қатысушылар аумақты тұрмыстық қалдықтардан тазарту, шөп шабу және абаттандыру жұмыстарын жүргізді. Жастардың белсенді қатысуы туған өлкенің тазалығын сақтауға және қоршаған ортаға жауапкершілікпен қарауға бағытталды.
Сонымен қатар жастар арасында тазалықты сақтау, қоршаған ортаны қорғау және әр адамның өз ауласын таза ұстауының маңыздылығы жөнінде түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Қатысушыларға тазалық пен тәртіптің әр адамның өзінен басталатыны айтылды.
Аталған акция жастардың қоғамдық белсенділігін арттырып, қоршаған ортаның тазалығына деген жауапкершілігін қалыптастыруға ықпал етті.
Іс-шара барысында жас ұрпаққа туған жердің тазалығы мен көркейуі әр азаматтың ортақ жауапкершілігі екені түсіндіріліп, экологиялық мәдениетті қалыптастыруға ерекше мән берілді.
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