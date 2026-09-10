10 қыркүйекке валюта бағамы

Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.

10 Қыркүйек 2026, 07:50
АВТОР
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unsplash.com 10 Қыркүйек 2026, 07:50
10 Қыркүйек 2026, 07:50
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Фото: unsplash.com
ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 10 қыркүйекке валюта бағамы:

USD / KZT – 456.89 (АҚШ доллары) 

EUR / KZT – 531.36 (Еуро)

TRY / KZT – 9.43 (Түрік лирасы) 

KGS / KZT – 5.22 (Қырғыз сомы)

AED / KZT – 124.41 (БАӘ дирхамы)

CNY / KZT – 68.11  (Қытай юані)

UAH / KZT – 10.23 (Украин гривнаcы)

RUB / KZT – 5.32 (Ресей рублі)

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