10 қыркүйекке валюта бағамы
Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.
10 Қыркүйек 2026, 07:50
БӨЛІСУ
10 Қыркүйек 2026, 07:5010 Қыркүйек 2026, 07:50
178Фото: unsplash.com
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 10 қыркүйекке валюта бағамы:
USD / KZT – 456.89 (АҚШ доллары)
EUR / KZT – 531.36 (Еуро)
TRY / KZT – 9.43 (Түрік лирасы)
KGS / KZT – 5.22 (Қырғыз сомы)
AED / KZT – 124.41 (БАӘ дирхамы)
CNY / KZT – 68.11 (Қытай юані)
UAH / KZT – 10.23 (Украин гривнаcы)
RUB / KZT – 5.32 (Ресей рублі)
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