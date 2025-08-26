1 қыркүйектен бастап шетелдік жұмысшыларға қатысты өзгеріс болады

2025 жылғы 1 қыркүйектен бастап Қазақстанда шетелдік жұмыс күшін тартудың жаңартылған тетіктері қолданысқа енгізіледі, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Бұл өзгерістер ішкі еңбек нарығын қорғауға және жұмысқа орналасу процесін жеңілдетуге бағытталған.
Ең алдымен, жұмыс берушілер бос жұмыс орнын алдымен электронды еңбек биржасында (Enbek.kz) жариялап, қазақстандық мамандарды іздеуі тиіс. Егер 15 күн ішінде лайықты кандидат табылмаса, жұмыс беруші шетелдік маман тартуға өтініш бере алады. Өтініш Egov.kz, Elicense.kz, Enbek.kz порталдары мен MigReshen Enbek.kz жүйесі арқылы электронды түрде рәсімделеді. Құжаттар мемлекеттік ақпараттық жүйелер арқылы автоматты тексеріледі, бұл комиссияның қатысуын алып тастап, адами факторды азайтады.
Сонымен қатар жұмыс берушілер шетелдік қызметкерлермен жасалған еңбек шарттарын арнайы бірыңғай жүйеге енгізіп, олардың жеке сәйкестендіру нөмірін алуды қамтамасыз етуге міндетті.
Жаңа тәртіп Қазақстан азаматтарының жұмыспен қамтылуына басымдық беріп, мемлекеттік қызмет көрсетудегі қағазбастылықты азайтуға мүмкіндік береді.