1 қыркүйектен бастап Ресейде мигранттар үшін баж салығы көтеріледі

2025 жылдың күзінен бастап Ресейде шетел азаматтарын тіркеуге, көші-қонды тіркеуге және құжаттарды ресімдеуге қатысты мемлекеттік баж салығы бойынша жаңа тарифтер күшіне енеді. Бұл туралы РФ Қоғамдық палатасының заң жобаларының қоғамдық сараптамасы жөніндегі комиссиясының мүшесі Евгений Машаров хабарлады. Өзгерістер 2025 жылғы 31 шілдедегі No 271-ФЗ Федералдық заңында бекітілген, ол Ресей Федерациясының Салық кодексінің 333.28-бабына түзетулер енгізеді, деп хабарлайды BAQ.KZ Gazeta.Ru-ға сілтеме жасап.
Тіркеу және тіркеу үшін жаңа тарифтер
Шетелдік азаматтар мен азаматтығы жоқ адамдарды (мигранттарды қосымша тіркеу бойынша экспериментке қатысушыларды қоспағанда) болу орны бойынша тіркеу қазіргі тегін рәсімнің орнына 500 рубль төленетін рәсімге айналады.
Ресей Федерациясында уақытша болу мерзімін ұзарту, егер ол визамен байланысты болмаса, 1000 рубльді құрайды.
Жұмысқа рұқсаттарды тіркеудегі өзгерістер
Жұмысқа рұқсатты ұзарту немесе патентті тіркеу — 4200 рубль.
Шетелдік жұмысшыларды тартуға және пайдалануға рұқсаттардың телнұсқасын беру, сондай-ақ оларға түзетулер енгізу — 2100 рубль.
Тұрғылықты жері бойынша тіркелу үшін төлемақыны көтеру
Мигранттар үшін резиденцияны тіркеу бағасы екі еседен асады — 420 рубльден 1000 рубльге дейін.
Күтілетін салдарлар
Евгений Машаровтың айтуынша, алымдарды көтеру Ресей заңдарын орындайтын заңды еңбек мигранттарына кері әсерін тигізбейді. Алайда, бұл шаралар заңсыз көші-қон ағынын азайтуы мүмкін, өйткені төлемнің көтерілуі елде ресми мәртебесі жоқ жұмыс істейтіндердің өмірін қиындатады.