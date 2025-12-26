Жыртық жейде 179 мың долларға сатылды

Аргентиналық шабуылшы Диего Марадонаның жыртылған жейдесі Matchday Football Auctions аукционында 179 000 долларға сатылды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Ұйымның веб-сайтындағы аукцион тізіміне сәйкес, жейдені киім ауыстыратын бөлмеден кір жууға арналған киім жинап жүрген клуб қызметкері тауып алған. Оны жөндей алмаған ол оны естелік ретінде сақтап, кейінірек Барселона қызметкерлері жиі баратын бардың иесіне берген. Оның ұлы оны аукционға қоюды шешті.
Марадона бұл жейдені 1984 жылы Испания Кубогының финалында "Атлетик" Бильбаоға қарсы (0-1) "Барселона" үшін киген. Матчтан кейін алаңда төбелес басталып, ойыншының жейдесі жыртылып қалған.