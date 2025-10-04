Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Жуырда Трамп бейнеленген монеталар шығуы мүмкін

Бүгiн, 08:06
97
Бөлісу:
whitehouse
Фото: whitehouse

АҚШ-тың негізі қаланғанына 250 жыл толуын мерекелеу аясында АҚШ қазынашылығы президент Дональд Трамп бейнеленген жаңа коллекциялық бір долларлық монеталарды шығаруды қарастырып жатыр, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Fox Business хабарлауынша, жобада Америка туының фонында жұдырығын көтерген АҚШ-тың қазіргі президенті бейнеленеді. Бұл сурет 2024 жылы оған жасалған қастандықтан кейін түсірілген кеңінен танымал фотосуретті меңзейді.

Монетаның соңғы дизайны әлі бекітілген жоқ. Қазынашылық өкілі агенттіктің мұндай жағдайларда коллекциялық монеталарды шығаруға заңды құқығы бар екенін атап өтті.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Тарихта алғаш рет Англия шіркеуінің көшбасшысы әйел болды
Келесі жаңалық
56 жастағы миллионер еден жуушы болып жұмыс істейді
Өзгелердің жаңалығы