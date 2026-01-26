Жұмысқа орналасу жеңілдейді: 2ГИС жаңа функцияны іске қосты

2ГИС мобильді қосымшасында жұмыс іздеушілерге арналған жаңа мүмкіндік пайда болды. Енді қолданушылар карта арқылы геолокацияға байланған бос жұмыс орындарын көріп, өздеріне ыңғайлы ұсыныстарды оңай таңдай алады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
2ГИС мобильді қосымшасында геолокацияға байланыстырылған бос жұмыс орындарын табуға мүмкіндік беретін «Жұмыс» атты арнайы батырма қолжетімді болды. Енді мегаполис тұрғындары SMM-мамандарынан бастап даяшыларға дейінгі түрлі ұсыныстарды үйіне жақындығы мен жолдың ыңғайлылығын ескере отырып таңдай алады.
Ол қалай жұмыс істейді?
Бұл құрал жұмыс іздеушілерге бос жұмыс орындарын картадағы үйреншікті интерфейс арқылы көруге мүмкіндік береді.
Қалаңыздағы жұмыс берушілердің өзекті ұсыныстарын картадан көру үшін мына төрт қарапайым қадамды орындаңыз:
- 2ГИС мобильді қосымшасын ашыңыз. Қала картасының өзекті нұсқасы таңдалғанына көз жеткізіңіз (мысалы, Алматы немесе Астана).
- Негізгі экранның оң жақ жоғарғы бұрышында орналасқан «Қабаттар» батырмасын (линза белгішесі) басыңыз.
- «Жұмыс» батырмасын таңдаңыз. Ашылған мәзірден тиісті тармақты белгілеңіз. Осыдан кейін картада әдеттегі нысандардың орнына бос жұмыс орындарының белгілері пайда болады.
- Ұсыныстарды қарап шығыңыз. Қызықтырған кез келген белгішені түртіңіз — компанияның карточкасы ашылып, онда лауазым сипаттамасы, жалақысы және кадрлар бөлімінің байланыс деректері көрсетіледі.
Аналитикалық платформалардың деректеріне сүйенсек, Қазақстанда 2ГИС-тің ай сайынғы аудиториясы 10 миллионнан асады. Қызмет республикалық маңызы бар барлық қалаларды (Алматы, Астана, Шымкент) және облыс орталықтарының басым бөлігін қамтиды. Қазақстандағы жұмыс іздеушілер үшін ірі қалаларда көлік шығындарының өсуі мен кептелісте уақыт жоғалту аясында жұмыстың үйден қашықтығы аса маңызды факторға айналып отыр.
Дәстүрлі жұмыс іздеу сайттары (HH.kz, Olx.kz) түйіндемені терең талдауға бағытталған. Ал 2ГИС ұсынған құрал бұл үдерісті едәуір жеңілдетеді.
- Уақытты үнемдеу: жұмыс іздеуші әлеуетті кеңсеге немесе сауда нүктесіне дейінгі маршрутты бірден көре алады.
- Жұмыс берушіні тексеру: қосымшада компания туралы клиенттердің пікірлерін және оның нақты рейтингін бірден көруге мүмкіндік бар.
Ірі қалаларда қандай мамандар сұранысқа ие?
Қазіргі таңда сервисте желілік персоналдан бастап кеңсе қызметкерлеріне дейінгі бос жұмыс орындарының кең ауқымы ұсынылған. Жұмыс берушілердің ең жоғары белсенділігі мына санаттарда байқалады:
- Қызмет көрсету саласы: даяшылар, сату жөніндегі кеңесшілер, баристалар.
- Кеңсе секторы: офис-менеджерлер, маркетологтар, SMM-мамандары.
- Техникалық мамандықтар: компьютер шеберлері, техникалық мамандар.
- Білім беру: жекеменшік орталықтарға педагогтар мен тәрбиешілер.