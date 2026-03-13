Жұмыртқа - 41 теңге, картоп - 90 теңге: Көрші елдерден келетін тауарлар бағасы қалай өзгереді?
Сыр, жұмыртқа және жемістер: Қазақстан ЕАЭО-дан келетін импорттық тауарларға жаңа төменгі шекті бағаларды белгіледі.
Қазақстанда ЕАЭО елдерінен импортталатын тауарлар үшін бағаның минималды деңгейі (БМД) белгіленетін өнімдер тізімі анықталды. Бұл туралы Мемлекеттік кірістер комитеті мәлім етті, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Минималды бағалар, ең алдымен, тауарлар қолдан төмендетілген құнмен әкелінген кезде импорттық ҚҚС төлеуден жалтарумен күресу үшін енгізіледі. Мұндай механизм ішкі нарықты және қазақстандық өндірушілерді демпингтен қорғауға да көмектеседі.
Жаңа мәндер 1 сәуірден 30 маусымға дейін күшінде болады.
Азық-түлік тауарларының ішінде бұл тізімге, атап айтқанда, сыр, сүзбе, жұмыртқа, көкөністер мен жемістер енді.
Сүзбенің минималды бағасы келісіне 1822 теңге, ал балқытылған сырлар үшін – келісіне 2985 теңге деңгейінде белгіленді.
Тауық жұмыртқасы үшін бағаның минималды деңгейі данасына 41 теңгені құрайды.
Сондай-ақ кейбір көкөністерге де минималды бағалар анықталды:
картоп – келісіне 90 теңге;
ақ қауданды қырыққабат – келісіне 72 теңге;
сәбіз – келісіне 106 теңге.
Жемістер тізіміне алма енді: 1 тамыз бен 30 қараша аралығында келісіне 175 теңге, ал 1-31 желтоқсан аралығында келісіне 177 теңге.
Бұдан бөлек, Қазақстанда өндірілмейтін кейбір импорттық жемістер үшін де минималды бағалар белгіленді:
банандар – келісіне 403 теңге;
апельсиндер – келісіне 277 теңге;
мандариндер – келісіне 269 теңге;
құрма – келісіне 208 теңге.
